"Вильярреал" — "Копенгаген": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 10 декабря
"Вильярреал" и "Копенгаген" встретятся в матче шестого тура Лиги чемпионов УЕФА. РИА Новости Спорт, 10.12.2025
2025-12-10T20:00:00+03:00
футбол
анонсы и трансляции матчей
лига чемпионов уефа
вильярреал
копенгаген
спорт
2025
