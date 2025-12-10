Рейтинг@Mail.ru
"Вильярреал" — "Копенгаген": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 10 декабря - РИА Новости Спорт, 10.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
20:00 10.12.2025
https://ria.ru/20251210/vilyarreal-kopengagen-smotret-onlayn-2061191141.html
"Вильярреал" — "Копенгаген": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 10 декабря
"Вильярреал" — "Копенгаген": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 10 декабря - РИА Новости Спорт, 10.12.2025
"Вильярреал" — "Копенгаген": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 10 декабря
"Вильярреал" и "Копенгаген" встретятся в матче шестого тура Лиги чемпионов УЕФА. РИА Новости Спорт, 10.12.2025
2025-12-10T20:00:00+03:00
2025-12-10T20:00:00+03:00
футбол
анонсы и трансляции матчей
лига чемпионов уефа
вильярреал
копенгаген
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/18/1790324488_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_4fcd9a29e46b0407345f0e33861c3563.jpg
/20251210/lch-2060984791.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/18/1790324488_188:0:1313:844_1920x0_80_0_0_64044fccd765337eb3eda7cb8afbb65f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
анонсы и трансляции матчей, лига чемпионов уефа, вильярреал, копенгаген, спорт
Футбол, Анонсы и трансляции матчей, Лига чемпионов УЕФА, Вильярреал, Копенгаген, Спорт

"Вильярреал" — "Копенгаген": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 10 декабря

© UEFAТрофей Лиги чемпионов УЕФА
Трофей Лиги чемпионов УЕФА - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© UEFA
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. "Вильярреал" и "Копенгаген" встретятся в матче шестого тура Лиги чемпионов УЕФА.

Во сколько начало

Встреча состоится 10 декабря и начнется в 20:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн

Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Okko. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
Эпизод матча ЛЧ между Монако и Галатасараем - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
"Монако" взял верх над "Галатасараем" в матче ЛЧ, Головин был заменен
Вчера, 00:59
 
ФутболАнонсы и трансляции матчейЛига чемпионов 2025-2026ВильярреалКопенгагенСпорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Карабах
    Аякс
    2
    4
  • Футбол
    Завершен
    Вильярреал
    ФК Копенгаген
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Манчестер Сити
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Атлетик Бильбао
    ПСЖ
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ювентус
    Пафос
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Брюгге
    Арсенал
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Боруссия Д
    Буде-Глимт
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Байер
    Ньюкасл
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Бенфика
    Наполи
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала