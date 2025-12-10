https://ria.ru/20251210/uniks-2061232251.html
Баскетболисты УНИКСа разгромили "Нижний Новгород" в матче Единой лиги ВТБ
Баскетболисты УНИКСа разгромили "Нижний Новгород" в матче Единой лиги ВТБ - РИА Новости Спорт, 10.12.2025
Баскетболисты УНИКСа разгромили "Нижний Новгород" в матче Единой лиги ВТБ
Казанский УНИКС разгромил "Нижний Новгород" в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ. РИА Новости Спорт, 10.12.2025
Баскетболисты УНИКСа разгромили "Нижний Новгород" в матче Единой лиги ВТБ
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Казанский УНИКС разгромил "Нижний Новгород" в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ.
Встреча, которая прошла в среду в Нижнем Новгороде, закончилась со счетом 100:69 (30:9, 25:24, 20:14, 25:22) в пользу гостей. Самым результативным игроком матча стал Маркус Бингэм из УНИКСа, набравший 21 очко. В составе "Нижнего Новгорода" по 13 очков набрали Александр Хоменко и Хантер Дин.
Казанская команда с 12 победами в 14 матчах идет на втором месте в турнирной таблице, "Нижний Новгород" (3 победы в 14 играх) располагается на девятой позиции.