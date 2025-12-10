Баскетболисты УНИКСа разгромили "Нижний Новгород" в матче Единой лиги ВТБ

Встреча, которая прошла в среду в Нижнем Новгороде, закончилась со счетом 100:69 (30:9, 25:24, 20:14, 25:22) в пользу гостей. Самым результативным игроком матча стал Маркус Бингэм из УНИКСа, набравший 21 очко. В составе "Нижнего Новгорода" по 13 очков набрали Александр Хоменко и Хантер Дин.