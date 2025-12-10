Рейтинг@Mail.ru
"Наконец-то правильный шаг": немецкий эксперт о решении FIS по россиянам
Универсиада-2019. Лыжные гонки. Мужчины. Масс-старт - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Лыжные гонки
 
23:24 10.12.2025 (обновлено: 23:51 10.12.2025)
"Наконец-то правильный шаг": немецкий эксперт о решении FIS по россиянам
"Наконец-то правильный шаг": немецкий эксперт о решении FIS по россиянам - РИА Новости Спорт, 10.12.2025
"Наконец-то правильный шаг": немецкий эксперт о решении FIS по россиянам
Решение Международной федерации лыжного спорта (FIS) не бойкотировать гонки с участием российских и белорусских спортсменов является верным шагом, в спорте не... РИА Новости Спорт, 10.12.2025
спорт
севим дагделен
дарья непряева
международная федерация лыжного спорта (fis)
кубок мира по биатлону
лыжные гонки
савелий коростелев
Севим Дагделен, Дарья Непряева, Международная федерация лыжного спорта (FIS), Савелий Коростелев
Спорт, Севим Дагделен, Дарья Непряева, Международная федерация лыжного спорта (FIS), Кубок мира по биатлону, Лыжные гонки, Савелий Коростелев
Дагделен: решение FIS не бойкотировать гонки с российскими лыжниками верно

Дагделен: решение FIS не бойкотировать гонки с российскими лыжниками верно

Лыжница Анна Грухвина
Лыжница Анна Грухвина - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Лыжница Анна Грухвина . Архивное фото
БЕРЛИН, 10 дек - РИА Новости. Решение Международной федерации лыжного спорта (FIS) не бойкотировать гонки с участием российских и белорусских спортсменов является верным шагом, в спорте не должно быть дискриминации, заявила внешнеполитический эксперт немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Севим Дагделен.
В среду стало известно, что FIS допустила до участия в этапах Кубка мира в нейтральном статусе россиян Савелия Коростелева и Дарью Непряеву (оба - лыжные гонки), а также Анастасию Таталину (фристайл). Также FIS присвоила статус индивидуального нейтрального атлета (AIN) шестерым белорусским спортсменам.
"Наконец-то правильный шаг. Спорт не должен быть площадкой для расизма против русских", - написала Дагделен на своей странице в соцсети X.
Политик подчеркнула, что спорт должен оставаться политически нейтральным, а санкции против отдельных людей являются неправомерным шагом. "За спорт с честным соревнованием. Прекратить санкции!" - добавила она.
До Олимпийских игр, которые пройдут 6-22 февраля 2026 года в итальянских Милане и Кортина д'Ампеццо, лыжникам предстоит принять участие в четырех этапах Кубка мира - в Давосе (Швейцария, 12-14 декабря), Тоблахе и Валь-ди-Фьемме (Италия, "Тур де Ски", 28 декабря - 4 января), Оберхофе (Германия, 17-18 января) и Гомсе (Швейцария, 23-25 января).
Савелий Коростелев - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Сальтведт рассказал, как встретят российских спортсменов на Кубке мира
Вчера, 16:06
 
Лыжные гонки
 
