"Наконец-то правильный шаг": немецкий эксперт о решении FIS по россиянам

БЕРЛИН, 10 дек - РИА Новости. Решение Международной федерации лыжного спорта (FIS) не бойкотировать гонки с участием российских и белорусских спортсменов является верным шагом, в спорте не должно быть дискриминации, заявила внешнеполитический эксперт немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Севим Дагделен.
В среду стало известно, что FIS допустила до участия в этапах Кубка мира в нейтральном статусе россиян Савелия Коростелева и Дарью Непряеву (оба - лыжные гонки), а также Анастасию Таталину (фристайл). Также FIS присвоила статус индивидуального нейтрального атлета (AIN) шестерым белорусским спортсменам.
"Наконец-то правильный шаг. Спорт не должен быть площадкой для расизма против русских", - написала Дагделен на своей странице в соцсети X.
Политик подчеркнула, что спорт должен оставаться политически нейтральным, а санкции против отдельных людей являются неправомерным шагом. "За спорт с честным соревнованием. Прекратить санкции!" - добавила она.
До Олимпийских игр, которые пройдут 6-22 февраля 2026 года в итальянских Милане и Кортина д'Ампеццо, лыжникам предстоит принять участие в четырех этапах Кубка мира - в Давосе (Швейцария, 12-14 декабря), Тоблахе и Валь-ди-Фьемме (Италия, "Тур де Ски", 28 декабря - 4 января), Оберхофе (Германия, 17-18 января) и Гомсе (Швейцария, 23-25 января).