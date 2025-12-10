"Шанхай Шэньхуа" Слуцкого проиграл в матче азиатской Лиги чемпионов

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Китайский футбольный клуб "Шанхай Шэньхуа" под руководством бывшего тренера сборной России Леонида Слуцкого проиграл японской "Хиросиме" в матче шестого тура основного этапа азиатской Лиги чемпионов.

Это поражение стало четвертым для "Шанхая" в основном этапе турнира и третьим подряд. Клуб с 4 очками занимает предпоследнее, 11-е место в турнирной таблице, "Хиросима", набрав 11 баллов, идет третьей.