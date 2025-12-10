https://ria.ru/20251210/shankhay-2061129128.html
"Шанхай Шэньхуа" Слуцкого проиграл в матче азиатской Лиги чемпионов
"Шанхай Шэньхуа" Слуцкого проиграл в матче азиатской Лиги чемпионов - РИА Новости Спорт, 10.12.2025
"Шанхай Шэньхуа" Слуцкого проиграл в матче азиатской Лиги чемпионов
Китайский футбольный клуб "Шанхай Шэньхуа" под руководством бывшего тренера сборной России Леонида Слуцкого проиграл японской "Хиросиме" в матче шестого тура
2025-12-10T14:58:00+03:00
2025-12-10T14:58:00+03:00
2025-12-10T15:00:00+03:00
россия
хиросима (префектура)
"Шанхай Шэньхуа" Слуцкого проиграл в матче азиатской Лиги чемпионов
"Шанхай Шэньхуа" Слуцкого проиграл "Хиросиме" в матче азиатской ЛЧ
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Китайский футбольный клуб "Шанхай Шэньхуа" под руководством бывшего тренера сборной России Леонида Слуцкого проиграл японской "Хиросиме" в матче шестого тура основного этапа азиатской Лиги чемпионов.
Встреча в Хиросиме
завершилась победой хозяев со счетом 1:0. Гол забил Хаято Араки на 78-й минуте.
Это поражение стало четвертым для "Шанхая" в основном этапе турнира и третьим подряд. Клуб с 4 очками занимает предпоследнее, 11-е место в турнирной таблице, "Хиросима", набрав 11 баллов, идет третьей.
В следующем туре "Шанхай" примет японский клуб "Матида Зельвия" 10 января. "Хиросима" в этот же день сыграет с малайзийской командой "Джохор Дарул Тазим" дома.