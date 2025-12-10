Рейтинг@Mail.ru
"Шанхай Шэньхуа" Слуцкого проиграл в матче азиатской Лиги чемпионов
Футбол
 
14:58 10.12.2025 (обновлено: 15:00 10.12.2025)
"Шанхай Шэньхуа" Слуцкого проиграл в матче азиатской Лиги чемпионов
"Шанхай Шэньхуа" Слуцкого проиграл в матче азиатской Лиги чемпионов
футбол
спорт
россия
хиросима (префектура)
шанхай шэньхуа
лига чемпионов уефа
россия
хиросима (префектура)
2025
спорт, россия, хиросима (префектура), шанхай шэньхуа, лига чемпионов уефа
Футбол, Спорт, Россия, Хиросима (префектура), Шанхай Шэньхуа, Лига чемпионов УЕФА
"Шанхай Шэньхуа" Слуцкого проиграл в матче азиатской Лиги чемпионов

"Шанхай Шэньхуа" Слуцкого проиграл "Хиросиме" в матче азиатской ЛЧ

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Китайский футбольный клуб "Шанхай Шэньхуа" под руководством бывшего тренера сборной России Леонида Слуцкого проиграл японской "Хиросиме" в матче шестого тура основного этапа азиатской Лиги чемпионов.
Встреча в Хиросиме завершилась победой хозяев со счетом 1:0. Гол забил Хаято Араки на 78-й минуте.
Это поражение стало четвертым для "Шанхая" в основном этапе турнира и третьим подряд. Клуб с 4 очками занимает предпоследнее, 11-е место в турнирной таблице, "Хиросима", набрав 11 баллов, идет третьей.
В следующем туре "Шанхай" примет японский клуб "Матида Зельвия" 10 января. "Хиросима" в этот же день сыграет с малайзийской командой "Джохор Дарул Тазим" дома.
