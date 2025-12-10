Норвежский журналист считает, что россияне добавят популярности Кубку мира

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 дек - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Этап Кубка мира по лыжным гонкам в Давосе привлечет больше внимания благодаря допуску россиян Савелия Коростелева и Дарьи Непряевой, заявил РИА Новости обозреватель норвежского телеканала NRK Ян Петтер Сальтведт.

В среду Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) одобрила заявки российских лыжников Савелия Коростелева и Дарьи Непряевой на получение индивидуального нейтрального статуса. Следующий этап Кубка мира, в котором смогут принять участие россияне, пройдет 12-14 декабря в швейцарском Давосе.

"Многим очень интересно, в какой форме находятся российские лыжники и смогут ли они уже сейчас показать, что будут серьезной угрозой в борьбе за медали на Олимпийских играх в феврале", - сказал Сальтведт.