Норвежский журналист считает, что россияне добавят популярности Кубку мира
Норвежский журналист считает, что россияне добавят популярности Кубку мира - РИА Новости Спорт, 10.12.2025
Норвежский журналист считает, что россияне добавят популярности Кубку мира
Этап Кубка мира по лыжным гонкам в Давосе привлечет больше внимания благодаря допуску россиян Савелия Коростелева и Дарьи Непряевой, заявил РИА Новости
Норвежский журналист считает, что россияне добавят популярности Кубку мира
Сальтведт считает, что этап в Давосе привлечет внимание благодаря россиянам
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 дек - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Этап Кубка мира по лыжным гонкам в Давосе привлечет больше внимания благодаря допуску россиян Савелия Коростелева и Дарьи Непряевой, заявил РИА Новости обозреватель норвежского телеканала NRK Ян Петтер Сальтведт.
В среду Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) одобрила заявки российских лыжников Савелия Коростелева и Дарьи Непряевой
на получение индивидуального нейтрального статуса. Следующий этап Кубка мира, в котором смогут принять участие россияне, пройдет 12-14 декабря в швейцарском Давосе.
"Многим очень интересно, в какой форме находятся российские лыжники и смогут ли они уже сейчас показать, что будут серьезной угрозой в борьбе за медали на Олимпийских играх в феврале", - сказал Сальтведт.
"Соревнования в Давосе, естественно, вызовут куда больший интерес, чем любой этап по лыжным гонкам за очень долгое время, и это то, чего спорту действительно не хватало", - отметил Сальтведт.