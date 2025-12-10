Рейтинг@Mail.ru
Норвежский журналист считает, что россияне добавят популярности Кубку мира
16:07 10.12.2025
Норвежский журналист считает, что россияне добавят популярности Кубку мира
Норвежский журналист считает, что россияне добавят популярности Кубку мира - РИА Новости Спорт, 10.12.2025
Норвежский журналист считает, что россияне добавят популярности Кубку мира
Этап Кубка мира по лыжным гонкам в Давосе привлечет больше внимания благодаря допуску россиян Савелия Коростелева и Дарьи Непряевой, заявил РИА Новости... РИА Новости Спорт, 10.12.2025
2025-12-10T16:07:00+03:00
2025-12-10T16:07:00+03:00
лыжные гонки
дарья непряева
спорт
савелий коростелев
кубок мира по лыжным гонкам
/20251210/fis-2061108041.html
дарья непряева, спорт, савелий коростелев, кубок мира по лыжным гонкам
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЛыжники на дистанции скиатлона
Лыжники на дистанции скиатлона - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 дек - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Этап Кубка мира по лыжным гонкам в Давосе привлечет больше внимания благодаря допуску россиян Савелия Коростелева и Дарьи Непряевой, заявил РИА Новости обозреватель норвежского телеканала NRK Ян Петтер Сальтведт.
В среду Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) одобрила заявки российских лыжников Савелия Коростелева и Дарьи Непряевой на получение индивидуального нейтрального статуса. Следующий этап Кубка мира, в котором смогут принять участие россияне, пройдет 12-14 декабря в швейцарском Давосе.
"Многим очень интересно, в какой форме находятся российские лыжники и смогут ли они уже сейчас показать, что будут серьезной угрозой в борьбе за медали на Олимпийских играх в феврале", - сказал Сальтведт.
"Соревнования в Давосе, естественно, вызовут куда больший интерес, чем любой этап по лыжным гонкам за очень долгое время, и это то, чего спорту действительно не хватало", - отметил Сальтведт.
Савелий Коростелев - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
"Дебют на выходных": Коростелев прокомментировал получение допуска
Вчера, 13:45
 
Лыжные гонкиДарья НепряеваСпортСавелий КоростелевКубок мира по лыжным гонкам
 
