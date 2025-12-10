Рейтинг@Mail.ru
"Мы ничего не можем сделать": Овечкин о недопуске на Олимпиаду
Хоккей
 
20:11 10.12.2025 (обновлено: 20:52 10.12.2025)
"Мы ничего не можем сделать": Овечкин о недопуске на Олимпиаду
Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин, отвечая на вопрос о недопуске сборной России по хоккею до участия в Олимпийских играх 2026 года, заявил, что... РИА Новости Спорт, 10.12.2025
"Мы ничего не можем сделать": Овечкин о недопуске на Олимпиаду

Овечкин заявил, что он бессилен в вопросе допуска сборной на Олимпиаду

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин, отвечая на вопрос о недопуске сборной России по хоккею до участия в Олимпийских играх 2026 года, заявил, что продолжит следовать правилам и ждать дальнейших решений.
В 2022 году Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила сборные России и Белоруссии от соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине. Команды не были допущены до хоккейных турниров зимних Олимпийских игр, которые пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо.
"Мы ничего не можем сделать. Мы просто будем следовать правилам и посмотрим, что произойдет", - цитирует игрока RG.
Овечкину 40 лет. Сезон-2025/26 является для него 21-м в карьере в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Россиянин является рекордсменом лиги по числу голов в регулярных чемпионатах.
Евгений Малкин - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
"Питтсбург" поместил Малкина в список травмированных
9 декабря, 18:52
 
