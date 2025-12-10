https://ria.ru/20251210/lch-2060984791.html
"Монако" взял верх над "Галатасараем" в матче ЛЧ, Головин был заменен
"Монако" взял верх над "Галатасараем" в матче ЛЧ, Головин был заменен - РИА Новости Спорт, 10.12.2025
"Монако" взял верх над "Галатасараем" в матче ЛЧ, Головин был заменен
"Монако" на своем поле обыграл турецкий "Галатасарай" в матче шестого тура основного этапа футбольной Лиги чемпионов. РИА Новости Спорт, 10.12.2025
"Монако" взял верх над "Галатасараем" в матче ЛЧ, Головин был заменен
"Монако" обыграл "Галатасарай" в матче 6-го тура Лиги чемпионов