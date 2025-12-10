Рейтинг@Mail.ru
"Монако" взял верх над "Галатасараем" в матче ЛЧ, Головин был заменен
Футбол
 
00:59 10.12.2025 (обновлено: 01:29 10.12.2025)
https://ria.ru/20251210/lch-2060984791.html
"Монако" взял верх над "Галатасараем" в матче ЛЧ, Головин был заменен
"Монако" взял верх над "Галатасараем" в матче ЛЧ, Головин был заменен - РИА Новости Спорт, 10.12.2025
"Монако" взял верх над "Галатасараем" в матче ЛЧ, Головин был заменен
"Монако" на своем поле обыграл турецкий "Галатасарай" в матче шестого тура основного этапа футбольной Лиги чемпионов. РИА Новости Спорт, 10.12.2025
2025-12-10T00:59:00+03:00
2025-12-10T01:29:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2060982631_0:0:2988:1681_1920x0_80_0_0_0ff4085a8db27dae6373cf625be3dd5b.jpg
/20251209/bavarija-2060972466.html
"Монако" обыграл "Галатасарай" в матче 6-го тура Лиги чемпионов

© Getty Images / Valerio Pennicino - UEFAЭпизод матча ЛЧ между "Монако" и "Галатасараем"
Эпизод матча ЛЧ между Монако и Галатасараем - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© Getty Images / Valerio Pennicino - UEFA
Читать в
Дзен
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. "Монако" на своем поле обыграл турецкий "Галатасарай" в матче шестого тура основного этапа футбольной Лиги чемпионов.
Встреча, прошедшая в Монако, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев, в составе которых мяч забил Фоларин Балоган (68-я минута). На 51-й минуте ворота турецкого клуба был назначен пенальти, который не смог реализовать Денис Закария.
Лига чемпионов УЕФА
09 декабря 2025 • начало в 23:00
Завершен
Монако
1 : 0
Галатасарай
68‎’‎ • Фоларин Балогун
Календарь Турнирная таблица История встреч
Российский полузащитник "Монако" Александр Головин вышел на поле в стартовом составе, не отметился результативными действиями и был заменен на 82-й минуте.
"Монако" продлил серию без поражений в Лиге чемпионов до пяти матчей, набрал 9 очков и идет на 18-м месте в турнирной таблице Лиги чемпионов. "Галатасарай" (9) проиграл вторую встречу подряд и располагается строчкой выше. В следующем туре "Монако" 20 января на выезде сыграет против мадридского "Реала", "Галатасарай" днем позднее примет мадридский "Атлетико".

Результаты остальных матчей дня:

Гарри Кейн - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
"Бавария" обыграла "Спортинг" в матче Лиги чемпионов
Вчера, 22:44
 
ФутболСпортМонакоНидерландыИспанияАлександр ГоловинДенис ЗакарияМонакоГалатасарайАтлетико (Мадрид)Лига чемпионов 2025-2026
 
Матч-центр
 
