Кучеров вышел на пятое место по количеству очков среди россиян в НХЛ
Хоккей
 
07:46 10.12.2025
Кучеров вышел на пятое место по количеству очков среди россиян в НХЛ
Нападающий команды "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров вышел на единоличное пятое место в истории регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по...
РИА Новости Спорт
спорт, александр могильный, никита кучеров, алексей ковалёв, сергей федоров, тампа-бэй лайтнинг, монреаль канадиенс, нью-йорк рейнджерс, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Александр Могильный, Никита Кучеров, Алексей Ковалёв, Сергей Федоров, Тампа-Бэй Лайтнинг, Монреаль Канадиенс, Нью-Йорк Рейнджерс, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Кучеров вышел на пятое место по количеству очков среди россиян в НХЛ

Кучеров обогнал Ковалева по количеству набранных очков среди россиян в НХЛ

© Фото : x.com/nhlНикита Кучеров
Никита Кучеров - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© Фото : x.com/nhl
Никита Кучеров. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Нападающий команды "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров вышел на единоличное пятое место в истории регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по набранным очкам среди российских игроков.
В ночь на среду по московскому времени "Тампа" одержала гостевую победу над "Монреаль Канадиенс" со счетом 6:1. Кучеров отметился голом и результативной передачей. Он продолжает возглавлять список лучших бомбардиров команды в текущем сезоне с 36 очками (13 голов + 23 передачи) в 27 играх.
Кучеров набрал 1030 очков (370+660) в 830 играх регулярных чемпионатов и вышел на пятое место среди россиян по данному показателю, обойдя обладателя Кубка Стэнли сезона-1993/94 в составе "Нью-Йорк Рейнджерс" Алексея Ковалева (1029 в 1316 встречах). По количеству результативных действий 32-летний форвард уступает Александру Могильному (1032 очка в 990 играх), Сергею Федорову (1179 в 1248), действующему игроку "Питтсбург Пингвинз" Евгению Малкину (1375 в 1239) и капитану "Вашингтон Кэпиталз" Александру Овечкину (1652 в 1521).
В 2011 году Кучеров был выбран "Тампой" во втором раунде драфта НХЛ. Он выступает за клуб с 2013-го. В октябре нападающий стал 101-м игроком в истории лиги, кому удалось достичь отметки в 1000 очков в регулярных чемпионатах НХЛ, и 18-м европейцем, покорившим эту вершину.
Российский нападающий Нью-Джерси Девилз Арсений Грицюк - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Гол и две передачи Грицюка помогли "Нью-Джерси" победить "Оттаву"
ХоккейСпортАлександр МогильныйНикита КучеровАлексей КовалёвСергей ФедоровТампа-Бэй ЛайтнингМонреаль КанадиенсНью-Йорк РейнджерсНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
