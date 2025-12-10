Кучеров вышел на пятое место по количеству очков среди россиян в НХЛ

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Нападающий команды "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров вышел на единоличное пятое место в истории регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по набранным очкам среди российских игроков.
В ночь на среду по московскому времени "Тампа" одержала гостевую победу над "Монреаль Канадиенс" со счетом 6:1. Кучеров отметился голом и результативной передачей. Он продолжает возглавлять список лучших бомбардиров команды в текущем сезоне с 36 очками (13 голов + 23 передачи) в 27 играх.
Кучеров набрал 1030 очков (370+660) в 830 играх регулярных чемпионатов и вышел на пятое место среди россиян по данному показателю, обойдя обладателя Кубка Стэнли сезона-1993/94 в составе "Нью-Йорк Рейнджерс" Алексея Ковалева (1029 в 1316 встречах). По количеству результативных действий 32-летний форвард уступает Александру Могильному (1032 очка в 990 играх), Сергею Федорову (1179 в 1248), действующему игроку "Питтсбург Пингвинз" Евгению Малкину (1375 в 1239) и капитану "Вашингтон Кэпиталз" Александру Овечкину (1652 в 1521).
В 2011 году Кучеров был выбран "Тампой" во втором раунде драфта НХЛ. Он выступает за клуб с 2013-го. В октябре нападающий стал 101-м игроком в истории лиги, кому удалось достичь отметки в 1000 очков в регулярных чемпионатах НХЛ, и 18-м европейцем, покорившим эту вершину.