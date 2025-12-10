https://ria.ru/20251210/flamengo-2061240691.html
"Фламенго" обыграл "Крус Асуль" в матче Межконтинентального кубка
"Фламенго" обыграл "Крус Асуль" в матче Межконтинентального кубка
Бразильский "Фламенго" одержал победу над мексиканским "Крус Асуль" в матче второго раунда Межконтинентального кубка по футболу. РИА Новости Спорт, 10.12.2025
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Бразильский "Фламенго" одержал победу над мексиканским "Крус Асуль" в матче второго раунда Межконтинентального кубка по футболу.
Встреча в катарском городе Эр-Райян завершилась со счетом 2:1 в пользу "Фламенго". В составе победителей дублем отметился Джорджиан де Арраскаэта (15-я и 71-я минуты). У "Крус Асуль" отличился Хорхе Санчес (44).
В полуфинале 13 декабря "Фламенго" сыграет с египетским "Пирамидс".
В финале лучшая команда встретится с победителем Лиги чемпионов УЕФА "Пари Сен-Жермен". Игра запланирована на 17 декабря. Действующим победителем турнира является мадридский "Реал".