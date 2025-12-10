"Фламенго" обыграл "Крус Асуль" в матче Межконтинентального кубка

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Бразильский "Фламенго" одержал победу над мексиканским "Крус Асуль" в матче второго раунда Межконтинентального кубка по футболу.

Встреча в катарском городе Эр-Райян завершилась со счетом 2:1 в пользу "Фламенго". В составе победителей дублем отметился Джорджиан де Арраскаэта (15-я и 71-я минуты). У "Крус Асуль" отличился Хорхе Санчес (44).