Рейтинг@Mail.ru
"Фламенго" обыграл "Крус Асуль" в матче Межконтинентального кубка - РИА Новости Спорт, 10.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
22:19 10.12.2025
https://ria.ru/20251210/flamengo-2061240691.html
"Фламенго" обыграл "Крус Асуль" в матче Межконтинентального кубка
"Фламенго" обыграл "Крус Асуль" в матче Межконтинентального кубка - РИА Новости Спорт, 10.12.2025
"Фламенго" обыграл "Крус Асуль" в матче Межконтинентального кубка
Бразильский "Фламенго" одержал победу над мексиканским "Крус Асуль" в матче второго раунда Межконтинентального кубка по футболу. РИА Новости Спорт, 10.12.2025
2025-12-10T22:19:00+03:00
2025-12-10T22:19:00+03:00
футбол
спорт
фламенго
крус асуль
пари сен-жермен (псж)
лига чемпионов уефа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/01/1813632520_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_4e16931fbdf594dc72b7bd79cfed2160.jpg
/20251209/smi-2060866188.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/01/1813632520_46:0:1866:1365_1920x0_80_0_0_ef8dbe1ef311a57cbec88dd07e5c17c7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, фламенго, крус асуль, пари сен-жермен (псж), лига чемпионов уефа
Футбол, Спорт, Фламенго, Крус Асуль, Пари Сен-Жермен (ПСЖ), Лига чемпионов УЕФА
"Фламенго" обыграл "Крус Асуль" в матче Межконтинентального кубка

"Фламенго" обыграл "Крус Асуль" в матче второго раунда Межконтинентального кубка

© официальный твиттер клуба "Фламенго"Футболисты бразильского "Фламенго"
Футболисты бразильского Фламенго - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© официальный твиттер клуба "Фламенго"
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Бразильский "Фламенго" одержал победу над мексиканским "Крус Асуль" в матче второго раунда Межконтинентального кубка по футболу.
Встреча в катарском городе Эр-Райян завершилась со счетом 2:1 в пользу "Фламенго". В составе победителей дублем отметился Джорджиан де Арраскаэта (15-я и 71-я минуты). У "Крус Асуль" отличился Хорхе Санчес (44).
В полуфинале 13 декабря "Фламенго" сыграет с египетским "Пирамидс".
В финале лучшая команда встретится с победителем Лиги чемпионов УЕФА "Пари Сен-Жермен". Игра запланирована на 17 декабря. Действующим победителем турнира является мадридский "Реал".
Мяч на футбольном поле - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
В Ассоциации футбола Аргентины прошли обыски, пишут СМИ
9 декабря, 16:19
 
ФутболСпортФламенгоКрус АсульПари Сен-Жермен (ПСЖ)Лига чемпионов 2025-2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Карабах
    Аякс
    2
    4
  • Футбол
    Завершен
    Вильярреал
    ФК Копенгаген
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Манчестер Сити
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Атлетик Бильбао
    ПСЖ
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ювентус
    Пафос
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Брюгге
    Арсенал
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Боруссия Д
    Буде-Глимт
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Байер
    Ньюкасл
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Бенфика
    Наполи
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала