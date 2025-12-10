Свищев рассказал о работе ФФР по допуску всех спортсменов к стартам

МОСКВА, 10 дек – РИА Новости, Олег Богатов. Федерация фристайла России (ФФР) занимается вопросом допуска к международным соревнованиям всех отечественных спортсменов, заявил РИА Новости вице-президент ФФР, заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев.
В среду Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) одобрила заявку чемпионки мира 2021 года по фристайлу россиянки Анастасии Таталиной на получение индивидуального нейтрального статуса для участия в международных соревнованиях.
"Российские фристайлисты являются одними из самых конкурентоспособных в мире, поэтому нам не должно быть стыдно за них. Пока мы знаем о допуске одной спортсменки, но я думаю, что сама федерация и Алексей (Курашов, президент ФФР) занимаются тем, чтобы добиться максимального представительства нашей страны на международных стартах. Мы-то рассчитываем на то, что всех наших спортсменов будут допускать, но пока по каждому принимается отдельное решение, да еще и мы заплатить за них должны сами. Поэтому это решение (о допуске) промежуточное", - сказал Свищев.