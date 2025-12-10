Рейтинг@Mail.ru
В махачкалинском "Динамо" обозначили, когда назначат нового тренера
Футбол
 
21:01 10.12.2025
В махачкалинском "Динамо" обозначили, когда назначат нового тренера
В махачкалинском "Динамо" обозначили, когда назначат нового тренера
Руководство махачкалинского "Динамо" хотят решить вопрос назначения нового главного тренера команды до конца 2025 года, заявил РИА Новости генеральный директор... РИА Новости Спорт, 10.12.2025
Футбол, Спорт, Шамиль Газизов, Хасанби Биджиев, Динамо (Махачкала), Российская премьер-лига (РПЛ)
В махачкалинском "Динамо" обозначили, когда назначат нового тренера

В махачкалинском ФК "Динамо" хотят назначить нового тренера до конца года

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости, Андрей Михайлов. Руководство махачкалинского "Динамо" хотят решить вопрос назначения нового главного тренера команды до конца 2025 года, заявил РИА Новости генеральный директор футбольного клуба Шамиль Газизов.
Махачкалинское "Динамо" 7 декабря на своем поле проиграло "Нижнему Новгороду" (0:1) в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). После встречи Хасанби Биджиев подал в отставку с поста главного тренера команды. 9 декабря попечительский совет клуба принял отставку.
«
"Мы думаем, что до Нового года решим вопрос, но в футболе все бывает. Обязательно надо сделать выбор до сборов", - сказал Газизов, отметив, что не исключает возможность приглашения на пост главного тренера иностранного специалиста.
Футбол. РПЛ. Спартак (Москва) - Динамо Мх (Махачкала) - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Махачкалинское "Динамо" извинилось перед тренером за акцию болельщиков
9 декабря, 22:15
«
"Но я являюсь приверженцем российской школы. Тренер с постсоветского пространства возможен. Считаю, что это наша, отечественная, тренерская школа", - добавил генеральный директор махачкалинского "Динамо".
Также собеседник агентства назвал цель на остаток сезона, которая будет поставлена перед новым главным тренером команды. "Задача — набрать максимальное количество очков. Мы не говорим о "стыках", - резюмировал Газизов.
Махачкалинское "Динамо" ушло на зимнюю паузу в РПЛ, занимая 13-е место в турнирной таблице РПЛ (15 очков). Отставание от 12-й строчки и зоны сохранения места в высшем дивизионе составляет 2 очка. В 19-м туре команда из Дагестана 28 февраля в Каспийске встретится с казанским "Рубином".
Болельщики махачкалинского Динамо - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Меликов отреагировал на скандальную акцию фанатов махачкалинского "Динамо"
Вчера, 17:44
 
Футбол Спорт Шамиль Газизов Хасанби Биджиев Динамо (Махачкала) РПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
