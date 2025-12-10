https://ria.ru/20251210/dinamo-2061233096.html
В махачкалинском "Динамо" обозначили, когда назначат нового тренера
В махачкалинском "Динамо" обозначили, когда назначат нового тренера
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости, Андрей Михайлов. Руководство махачкалинского "Динамо" хотят решить вопрос назначения нового главного тренера команды до конца 2025 года, заявил РИА Новости генеральный директор футбольного клуба Шамиль Газизов.
Махачкалинское "Динамо" 7 декабря на своем поле проиграло "Нижнему Новгороду" (0:1) в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). После встречи Хасанби Биджиев подал в отставку с поста главного тренера команды. 9 декабря попечительский совет клуба принял отставку.
"Мы думаем, что до Нового года решим вопрос, но в футболе все бывает. Обязательно надо сделать выбор до сборов", - сказал Газизов, отметив, что не исключает возможность приглашения на пост главного тренера иностранного специалиста.
"Но я являюсь приверженцем российской школы. Тренер с постсоветского пространства возможен. Считаю, что это наша, отечественная, тренерская школа", - добавил генеральный директор махачкалинского "Динамо".
Также собеседник агентства назвал цель на остаток сезона, которая будет поставлена перед новым главным тренером команды. "Задача — набрать максимальное количество очков. Мы не говорим о "стыках", - резюмировал Газизов.
Махачкалинское "Динамо" ушло на зимнюю паузу в РПЛ, занимая 13-е место в турнирной таблице РПЛ (15 очков). Отставание от 12-й строчки и зоны сохранения места в высшем дивизионе составляет 2 очка. В 19-м туре команда из Дагестана 28 февраля в Каспийске встретится с казанским "Рубином".