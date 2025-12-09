Рейтинг@Mail.ru
НОК Украины пытается сотрясти воздух после допуска россиян, заявила Журова - РИА Новости Спорт, 09.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:50 09.12.2025
https://ria.ru/20251209/zhurova-2060772372.html
НОК Украины пытается сотрясти воздух после допуска россиян, заявила Журова
НОК Украины пытается сотрясти воздух после допуска россиян, заявила Журова - РИА Новости Спорт, 09.12.2025
НОК Украины пытается сотрясти воздух после допуска россиян, заявила Журова
Олимпийская чемпионка депутат Госдумы Светлана Журова заявила РИА Новости, что Национальный олимпийский комитет Украины пытается "сотрясти воздух" своими... РИА Новости Спорт, 09.12.2025
2025-12-09T11:50:00+03:00
2025-12-09T11:50:00+03:00
пётр гуменник
аделия петросян
светлана журова
международный олимпийский комитет (мок)
международный союз конькобежцев (isu)
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2047059247_0:0:2861:1609_1920x0_80_0_0_e66829b10b9e7a1b1a57c668a7c2e143.jpg
/20251204/lyskun-2059763457.html
/20251127/ukraina-2057892923.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2047059247_130:0:2861:2048_1920x0_80_0_0_fb3f7deab1408ecc584afe18ab17abb0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
пётр гуменник, аделия петросян, светлана журова, международный олимпийский комитет (мок), международный союз конькобежцев (isu), спорт
Пётр Гуменник, Аделия Петросян, Светлана Журова, Международный олимпийский комитет (МОК), Международный союз конькобежцев (ISU), Спорт
НОК Украины пытается сотрясти воздух после допуска россиян, заявила Журова

Журова: НОК Украины пытается сотрясти воздух своими протестами в адрес россиян

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСветлана Журова
Светлана Журова - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Светлана Журова. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости, Зарина Халимхонова. Олимпийская чемпионка депутат Госдумы Светлана Журова заявила РИА Новости, что Национальный олимпийский комитет Украины пытается "сотрясти воздух" своими протестами в адрес российских спортсменов, тогда как Международный союз конькобежцев (ISU) не придает им значения.
Международный олимпийский комитет (МОК) 27 ноября объявил, что Аделия Петросян и Петр Гуменник соответствуют критериям допуска до Олимпиады и могут в ней участвовать. 1 декабря МОК разместил на сайте информацию о том, что оба спортсмена приняли приглашения для участия в Играх 2026 года. В понедельник НОК Украины обратился к ISU с требованием отстранить российских фигуристов Петросян и Гуменника от участия в Олимпиаде-2026.
Светлана Журова - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Журова предупредила украинку о последствиях перехода под флаг России
4 декабря, 13:41
"Это делается просто для того, чтобы сотрясти воздух. Они не могут не реагировать и поэтому пытаются хоть что-то показать. Это продолжение той линии, которую они ведут уже несколько лет: раз российских спортсменов допустили, то они обязаны немедленно возмутиться и подать протест. Но я уверена, что в ISU на такие действия уже никто серьезно не реагирует", - сказала Журова.
Петросян и Гуменник, выступая в нейтральном статусе, отобрались на Игры, выиграв в сентябре квалификационный турнир в Пекине.
Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.
Полузащитник сборной России Денис Глушаков (на первом плане) - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Украинский сайт "Миротворец" внес в базу нескольких российских спортсменов
27 ноября, 06:06
 
Пётр ГуменникАделия ПетросянСветлана ЖуроваМеждународный олимпийский комитет (МОК)Международный союз конькобежцев (ISU)Спорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Кайрат
    Олимпиакос
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Бавария
    Спортинг
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Ливерпуль
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Славия Прага
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    ПСВ Эйндховен
    Атлетико Мадрид
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Аталанта
    Челси
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Айнтрахт Фр
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Юнион Сент-Жиллуаз
    Марсель
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Монако
    Галатасарай
    1
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала