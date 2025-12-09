НОК Украины пытается сотрясти воздух после допуска россиян, заявила Журова

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости, Зарина Халимхонова. Олимпийская чемпионка депутат Госдумы Светлана Журова заявила РИА Новости, что Национальный олимпийский комитет Украины пытается "сотрясти воздух" своими протестами в адрес российских спортсменов, тогда как Международный союз конькобежцев (ISU) не придает им значения.

"Это делается просто для того, чтобы сотрясти воздух. Они не могут не реагировать и поэтому пытаются хоть что-то показать. Это продолжение той линии, которую они ведут уже несколько лет: раз российских спортсменов допустили, то они обязаны немедленно возмутиться и подать протест. Но я уверена, что в ISU на такие действия уже никто серьезно не реагирует", - сказала Журова

Петросян и Гуменник, выступая в нейтральном статусе, отобрались на Игры, выиграв в сентябре квалификационный турнир в Пекине.