"Игры на стероидах" поставят крест на карьере Сомова, считает Васильев
"Игры на стероидах" поставят крест на карьере Сомова, считает Васильев - РИА Новости Спорт, 09.12.2025
"Игры на стероидах" поставят крест на карьере Сомова, считает Васильев
Проживающий в США российский пловец Евгений Сомов, вошедший в число участников "Игр на стероидах" (Enhanced Games), ставит крест на карьере профессионального...
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости, Зарина Халимхонова. Проживающий в США российский пловец Евгений Сомов, вошедший в число участников "Игр на стероидах" (Enhanced Games), ставит крест на карьере профессионального спортсмена, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.
Первые в истории "Игры на стероидах" пройдут в американском Лас-Вегасе
23–25 мая 2026 года. Как сообщала ранее газета New York Post, проведение соревнований предполагается на ежегодной основе. Всемирное антидопинговое агентство (WADA)
и Российское антидопинговое агентство (РУСАДА
) ранее осудили проведение Игр с использованием допинга, а Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) раскритиковала лиц, которые планируют принять участие в пропагандирующих использование допинга соревнованиях, и пригрозила им санкциями.
"Сомов полностью ставит крест на карьере профессионального спортсмена. Таким спортсменам будет закрыта возможность выступать на соревнованиях олимпийского формата. Эти люди должны сами сделать выбор: деньги и потеря здоровья или честный, чистый спорт. Это игра в рулетку с дьяволом и путь в никуда. На соревнованиях, где разрешен допинг, гимн и флаг страны должны быть запрещены. Таким спортсменам запрещено представлять государство в подобных играх", - сказал Васильев.
Сомову 26 лет, он проживает в американском Окленде
(штат Калифорния
). Сомов является единственным российским пловцом, принявшим участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже
. Он не смог отобраться в полуфинал в плавании на 50 м вольным стилем и на 100-метровке брассом.