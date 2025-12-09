"Игры на стероидах" поставят крест на карьере Сомова, считает Васильев

"Сомов полностью ставит крест на карьере профессионального спортсмена. Таким спортсменам будет закрыта возможность выступать на соревнованиях олимпийского формата. Эти люди должны сами сделать выбор: деньги и потеря здоровья или честный, чистый спорт. Это игра в рулетку с дьяволом и путь в никуда. На соревнованиях, где разрешен допинг, гимн и флаг страны должны быть запрещены. Таким спортсменам запрещено представлять государство в подобных играх", - сказал Васильев.