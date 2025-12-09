Японцы остались в восторге от визита Туктамышевой

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Российская фигуристка Елизавета Туктамышева опубликовала фотографии с прогулки по Нагое (Япония) и совместный снимок с трехкратной чемпионкой мира Каори Сакамото, вызвав волну восторженных комментариев от японских пользователей.

С 4 по 7 декабря в Нагое проходил Финал Гран-при ISU по фигурному катанию. Туктамышева отправилась туда в качестве журналистки.

"Я так рада, что ты приехала в Японию. Надеюсь, мы снова сможем увидеть выступление Лизы в ледовом шоу", - отмечается в одном из комментариев.