https://ria.ru/20251209/tuktik-2060814309.html
Японцы остались в восторге от визита Туктамышевой
Японцы остались в восторге от визита Туктамышевой - РИА Новости Спорт, 09.12.2025
Японцы остались в восторге от визита Туктамышевой
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева опубликовала фотографии с прогулки по Нагое (Япония) и совместный снимок с трехкратной чемпионкой мира Каори... РИА Новости Спорт, 09.12.2025
2025-12-09T13:59:00+03:00
2025-12-09T13:59:00+03:00
2025-12-09T14:00:00+03:00
фигурное катание
спорт
елизавета туктамышева
каори сакамото
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/01/1930590411_0:133:2560:1573_1920x0_80_0_0_5936e7b9a7a024784856f3554d9a04c0.jpg
/20251208/plyuschenko-2060670022.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/01/1930590411_143:0:2418:1706_1920x0_80_0_0_47bebd525560de3b65e6e9e4647b6600.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, елизавета туктамышева, каори сакамото
Фигурное катание, Спорт, Елизавета Туктамышева, Каори Сакамото
Японцы остались в восторге от визита Туктамышевой
Японцы оставили восхищенные комментарии под постом Туктамышевой о визите
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Российская фигуристка Елизавета Туктамышева опубликовала фотографии с прогулки по Нагое (Япония) и совместный снимок с трехкратной чемпионкой мира Каори Сакамото, вызвав волну восторженных комментариев от японских пользователей.
С 4 по 7 декабря в Нагое проходил Финал Гран-при ISU по фигурному катанию. Туктамышева отправилась туда в качестве журналистки.
"Я так рада, что ты приехала в Японию. Надеюсь, мы снова сможем увидеть выступление Лизы в ледовом шоу", - отмечается в одном из комментариев.
Туктамышевой 28 лет, в ее активе победы на чемпионате мира и Европы 2015 года, серебро чемпионата мира - 2021 и бронза чемпионата Европы - 2013. Также она была капитаном на победном для сборной России командном турнире World Team Trophy - 2021. В октябре 2023 года Туктамышева объявила о решении взять паузу в выступлениях, а в ноябре 2025-го сообщила о завершении профессиональной карьеры.