Японцы остались в восторге от визита Туктамышевой
Фигурное катание/коньки
Фигурное катание
 
13:59 09.12.2025 (обновлено: 14:00 09.12.2025)
Японцы остались в восторге от визита Туктамышевой
Японцы остались в восторге от визита Туктамышевой
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева опубликовала фотографии с прогулки по Нагое (Япония) и совместный снимок с трехкратной чемпионкой мира Каори... РИА Новости Спорт, 09.12.2025
2025-12-09T13:59:00+03:00
2025-12-09T14:00:00+03:00
фигурное катание
спорт
елизавета туктамышева
каори сакамото
спорт, елизавета туктамышева, каори сакамото
Фигурное катание, Спорт, Елизавета Туктамышева, Каори Сакамото
Японцы остались в восторге от визита Туктамышевой

Японцы оставили восхищенные комментарии под постом Туктамышевой о визите

© РИА Новости / Андрей СимоненкоЕлизавета Туктамышева
Елизавета Туктамышева - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости / Андрей Симоненко
Читать в
Дзен
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Российская фигуристка Елизавета Туктамышева опубликовала фотографии с прогулки по Нагое (Япония) и совместный снимок с трехкратной чемпионкой мира Каори Сакамото, вызвав волну восторженных комментариев от японских пользователей.
С 4 по 7 декабря в Нагое проходил Финал Гран-при ISU по фигурному катанию. Туктамышева отправилась туда в качестве журналистки.
"Я так рада, что ты приехала в Японию. Надеюсь, мы снова сможем увидеть выступление Лизы в ледовом шоу", - отмечается в одном из комментариев.
Туктамышевой 28 лет, в ее активе победы на чемпионате мира и Европы 2015 года, серебро чемпионата мира - 2021 и бронза чемпионата Европы - 2013. Также она была капитаном на победном для сборной России командном турнире World Team Trophy - 2021. В октябре 2023 года Туктамышева объявила о решении взять паузу в выступлениях, а в ноябре 2025-го сообщила о завершении профессиональной карьеры.
Елена Костылева и Евгений Плющенко - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Плющенко выдохся? Чемпион решил закончить войну с мамой Лены Костылевой
8 декабря, 20:08
 
Фигурное катаниеСпортЕлизавета ТуктамышеваКаори Сакамото
 
