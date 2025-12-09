Идею "Игр на стероидах" продвигают безголовые, считает Тихонов

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости, Зарина Халимхонова. Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов заявил РИА Новости, что организаторы "Игр на стероидах" (Enhanced Games) - "безголовые люди", продвигающие крайне безответственную инициативу.
Первые в истории "Игры на стероидах" пройдут в американском Лас-Вегасе 23–25 мая 2026 года. Как сообщала ранее газета New York Post, проведение соревнований предполагается на ежегодной основе. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) ранее осудили проведение Игр с использованием допинга, а Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) раскритиковала лиц, которые планируют принять участие в пропагандирующих использование допинга соревнованиях, и пригрозила им санкциями. Проживающий в США российский пловец Евгений Сомов вошел в число участников Игр.
"Живет в Америке, а выступает за Россию - странная позиция. Что тут скажешь… Организаторам таких Игр стоит понимать всю ответственность: если случится трагедия, они должны понести самые серьезные последствия. Те, кто продвигает подобные инициативы, демонстрируют крайне безответственный подход. Безголовые люди!" - сказал Тихонов.
Сомову 26 лет, он проживает в американском Окленде (штат Калифорния). Сомов является единственным российским пловцом, принявшим участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Он не смог отобраться в полуфинал в плавании на 50 м вольным стилем и на 100-метровке брассом.