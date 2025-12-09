Президент КХЛ рассказал, когда "Шанхайские драконы" сыграют в Китае

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости, Андрей Сенченко. Китайский клуб "Шанхайские драконы" проведет матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в Шанхае в марте, сообщил президент КХЛ Алексей Морозов.
В июле китайский клуб "Куньлунь Ред Стар" сообщил, что проведет сезон-2025/26 на "СКА Арене" в Санкт-Петербурге. В августе команда объявила о смене названия на "Шанхайские драконы" и сохранении планов выступать в российском городе. С момента основания в 2016-м "Куньлунь" проводил домашние матчи в Китае, а с 2020 года выступал в Мытищах, переехав в подмосковный город из-за ограничений, связанных с коронавирусом в Китае.
"В Китае была наша делегация, смотрели условия в Шанхае. Дата мероприятия намечена - это март. Мы хотим провести игру в Шанхае, и если все условия для проведения матчей на высшем уровне будут соблюдены, то все получится", - сказал Морозов.
"Шанхайские драконы" (36 очков) занимают девятое место в таблице Западной конференции.
