13:46 09.12.2025
Президент КХЛ рассказал, когда "Шанхайские драконы" сыграют в Китае
Президент КХЛ рассказал, когда "Шанхайские драконы" сыграют в Китае

Морозов сообщил, что "Шанхайские драконы" проведут матч в Шанхае в марте

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкКубок мэра Москвы по хоккею. "Спартак" (Москва) - "Шанхай Дрэгонс" (Шанхай)
Кубок мэра Москвы по хоккею. Спартак (Москва) - Шанхай Дрэгонс (Шанхай) - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости, Андрей Сенченко. Китайский клуб "Шанхайские драконы" проведет матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в Шанхае в марте, сообщил президент КХЛ Алексей Морозов.
В июле китайский клуб "Куньлунь Ред Стар" сообщил, что проведет сезон-2025/26 на "СКА Арене" в Санкт-Петербурге. В августе команда объявила о смене названия на "Шанхайские драконы" и сохранении планов выступать в российском городе. С момента основания в 2016-м "Куньлунь" проводил домашние матчи в Китае, а с 2020 года выступал в Мытищах, переехав в подмосковный город из-за ограничений, связанных с коронавирусом в Китае.
"В Китае была наша делегация, смотрели условия в Шанхае. Дата мероприятия намечена - это март. Мы хотим провести игру в Шанхае, и если все условия для проведения матчей на высшем уровне будут соблюдены, то все получится", - сказал Морозов.
"Шанхайские драконы" (36 очков) занимают девятое место в таблице Западной конференции.
КХЛ назвала лучших игроков 13-й недели
8 декабря, 12:42
 
