Российскому пловцу предрекли завершение карьеры из-за "Игр на стероидах"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Серебряный призер Олимпийских игр в Токио, чемпион мира Иван Гирев считает, что выступление российского пловца Евгения Сомова на "Играх на стероидах" (Enhanced Games) равносильно завершению профессиональной карьеры.

Первые в истории "Игры на стероидах" пройдут в американском Лас-Вегасе 23–25 мая 2026 года. Проживающий в США Сомов вошел в число участников соревнований.

« "Думаю, это решение означает новый этап в его спортивном движении, считаю эту новость сообщением о завершении им профессиональной карьеры. Буду следить за его выступлением на этом турнире. Это будет уникальное событие", - сказал Гирев РИА Новости.

"Мы с Женей не виделись и не общались с юниорского периода, одним словом - давно. Поэтому воспользуюсь этим событием, чтобы передать ему привет и пожелать удачи на новом жизненном этапе. Наши пути в большом спорте уже не пересекутся, но мы наверняка встретимся вне спортивных арен", - отметил Гирев.