Российскому пловцу предрекли завершение карьеры из-за "Игр на стероидах"
17:00 09.12.2025
https://ria.ru/20251209/plavanie-2060882501.html
Российскому пловцу предрекли завершение карьеры из-за "Игр на стероидах"
Серебряный призер Олимпийских игр в Токио, чемпион мира Иван Гирев считает, что выступление российского пловца Евгения Сомова на "Играх на стероидах" (Enhanced Games) равносильно завершению профессиональной карьеры.
/20251209/vasilev-2060753656.html
2025
Спорт, Всемирное антидопинговое агентство (WADA), РУСАДА
Спорт, Всемирное антидопинговое агентство (WADA), РУСАДА
Российскому пловцу предрекли завершение карьеры из-за "Игр на стероидах"

Гирев считает участие Сомова в "Играх на стероидах" завершением его карьеры

© Фото : Соцсети СомоваЕвгений Сомов
Евгений Сомов - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© Фото : Соцсети Сомова
Читать в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Серебряный призер Олимпийских игр в Токио, чемпион мира Иван Гирев считает, что выступление российского пловца Евгения Сомова на "Играх на стероидах" (Enhanced Games) равносильно завершению профессиональной карьеры.
Первые в истории "Игры на стероидах" пройдут в американском Лас-Вегасе 23–25 мая 2026 года. Проживающий в США Сомов вошел в число участников соревнований.
«
"Думаю, это решение означает новый этап в его спортивном движении, считаю эту новость сообщением о завершении им профессиональной карьеры. Буду следить за его выступлением на этом турнире. Это будет уникальное событие", - сказал Гирев РИА Новости.
"Мы с Женей не виделись и не общались с юниорского периода, одним словом - давно. Поэтому воспользуюсь этим событием, чтобы передать ему привет и пожелать удачи на новом жизненном этапе. Наши пути в большом спорте уже не пересекутся, но мы наверняка встретимся вне спортивных арен", - отметил Гирев.
Как сообщала газета New York Post, проведение соревнований предполагается на ежегодной основе. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) ранее осудили проведение Игр с использованием допинга, а Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) раскритиковала лиц, которые планируют принять участие в пропагандирующих использование допинга соревнованиях, и пригрозила им санкциями.
Евгений Сомов - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
"Игры на стероидах" поставят крест на карьере Сомова, считает Васильев
Вчера, 10:49
 
Спорт
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
