Петр Ян стал шестым в рейтинге UFC вне зависимости от весовой категории

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Российский боец ММА Петр Ян, вернувший титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе, занял шестое место в обновленном рейтинге организации вне зависимости от весовых категорий (P4P), сообщает официальный сайт UFC.
В воскресенье на турнире UFC 323 в Лас-Вегасе Ян в реванше победил единогласным решением судей грузинского бойца Мераба Двалишвили и вновь стал чемпионом UFC. Двалишвили после поражения потерял пять позиций и опустился на восьмое место в рейтинге P4P. Также после боя грузин возглавил рейтинг легчайшего веса, а россиянин Умар Нурмагомедов переместился на вторую строчку дивизиона.
Рейтинг P4P продолжает возглавлять действующий чемпион в полусредней весовой категории и бывший обладатель титула в легком весе Ислам Махачев. На втором месте располагается чемпион в легком весе грузин Илия Топурия, на третью позицию поднялся представитель ОАЭ чеченского происхождения Хамзат Чимаев, чемпион в среднем весе. На 13-е место опустился экс-чемпион в полутяжелом весе россиянин Магомед Анкалаев, на 15-е - российский боец армянского происхождения Арман Царукян, выступающий в дивизионе легковесов.
В рейтинге полутяжелого веса россиянин Азамат Мурзаканов поднялся на шестое место. Российско-узбекистанский боец Богдан Гуськов переместился с 11-й на 10-ю позицию после ничейного боя с бывшим чемпионом дивизиона поляком Яном Блаховичем на турнире UFC 323.
Яну 32 года, на его счету 20 побед и пять поражений в ММА. Первый раз Ян завоевал пояс чемпиона UFC в 2020 году, он утратил титул в 2021 году из-за дисквалификации за запрещенный удар в бою с американцем Алджамейном Стерлингом.
7 декабря, 21:17