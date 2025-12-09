Рейтинг@Mail.ru
11:47 09.12.2025 (обновлено: 17:34 09.12.2025)
Петр Ян стал шестым в рейтинге UFC вне зависимости от весовой категории
спорт, смешанные боевые искусства (мма), петр ян, мераб двалишвили, умар нурмагомедов, ufc
Единоборства, Спорт, Смешанные боевые искусства (ММА), Петр Ян, Мераб Двалишвили, Умар Нурмагомедов, UFC
Петр Ян вошел в топ-10 рейтинга UFC вне зависимости от весовой категории

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Российский боец ММА Петр Ян, вернувший титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе, занял шестое место в обновленном рейтинге организации вне зависимости от весовых категорий (P4P), сообщает официальный сайт UFC.
В воскресенье на турнире UFC 323 в Лас-Вегасе Ян в реванше победил единогласным решением судей грузинского бойца Мераба Двалишвили и вновь стал чемпионом UFC. Двалишвили после поражения потерял пять позиций и опустился на восьмое место в рейтинге P4P. Также после боя грузин возглавил рейтинг легчайшего веса, а россиянин Умар Нурмагомедов переместился на вторую строчку дивизиона.
Снова чемпион UFC! Петр Ян побил хейтера России и вернул золото на родину
7 декабря, 09:30
Рейтинг P4P продолжает возглавлять действующий чемпион в полусредней весовой категории и бывший обладатель титула в легком весе Ислам Махачев. На втором месте располагается чемпион в легком весе грузин Илия Топурия, на третью позицию поднялся представитель ОАЭ чеченского происхождения Хамзат Чимаев, чемпион в среднем весе. На 13-е место опустился экс-чемпион в полутяжелом весе россиянин Магомед Анкалаев, на 15-е - российский боец армянского происхождения Арман Царукян, выступающий в дивизионе легковесов.
В рейтинге полутяжелого веса россиянин Азамат Мурзаканов поднялся на шестое место. Российско-узбекистанский боец Богдан Гуськов переместился с 11-й на 10-ю позицию после ничейного боя с бывшим чемпионом дивизиона поляком Яном Блаховичем на турнире UFC 323.
Яну 32 года, на его счету 20 побед и пять поражений в ММА. Первый раз Ян завоевал пояс чемпиона UFC в 2020 году, он утратил титул в 2021 году из-за дисквалификации за запрещенный удар в бою с американцем Алджамейном Стерлингом.
Дуров заявил, что рад победе Петра Яна в поединке за титул UFC
7 декабря, 21:17
 
ЕдиноборстваСпортСмешанные боевые искусства (ММА)Петр ЯнМераб ДвалишвилиУмар НурмагомедовUFC
 
