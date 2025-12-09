Рейтинг@Mail.ru
Волейболистки "Омички" обыграли "Минчанку" в матче чемпионата России
Волейбол
 
20:58 09.12.2025
Волейболистки "Омички" обыграли "Минчанку" в матче чемпионата России
Волейболистки "Омички" обыграли "Минчанку" в матче чемпионата России
Волейболистки "Омички" на выезде одержали победу над "Минчанкой" в матче 13-го тура чемпионата России. РИА Новости Спорт, 09.12.2025
спорт, минск, омичка, минчанка, суперлига (чемпионат россии по волейболу среди женщин)
Волейбол, Спорт, Минск, Омичка, Минчанка, Суперлига (чемпионат России по волейболу среди женщин)
Волейболистки "Омички" обыграли "Минчанку" в матче чемпионата России

Волейболистки "Омички" обыграли "Минчанку" в матче 13-го тура чемпионата России

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Волейболистки "Омички" на выезде одержали победу над "Минчанкой" в матче 13-го тура чемпионата России.
Встреча, прошедшая в Минске, завершилась со счетом 3-1 (25:20, 23:25, 25:23, 25:20).
Суперлига (чемпионат России по волейболу среди женщин)
09 декабря 2025 • начало в 18:00
Завершен
Минчанка
1 : 320:2525:2323:2520:25
Омичка
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Омичка" идет на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России, имея в своем активе шесть побед при семи поражениях. "Минчанка" (2-11) располагается на последней, 14-й строчке.
Сэм Деру - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Волейболист "Локомотива" обратился к болельщикам после обнаружения рака
8 декабря, 20:36
 
Волейбол
 
