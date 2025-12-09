Рейтинг@Mail.ru
В НХЛ допустили отказ игроков от участия в Олимпиаде в Италии
Хоккей
Хоккей
 
10:39 09.12.2025 (обновлено: 10:49 09.12.2025)
В НХЛ допустили отказ игроков от участия в Олимпиаде в Италии
В НХЛ допустили отказ игроков от участия в Олимпиаде в Италии - РИА Новости Спорт, 09.12.2025
В НХЛ допустили отказ игроков от участия в Олимпиаде в Италии
Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли допустил отказ игроков от участия в Олимпиаде в Италии из-за плохого качества льда. РИА Новости Спорт, 09.12.2025
хоккей
международная федерация хоккея (iihf)
международный олимпийский комитет (мок)
спорт
национальная хоккейная лига (нхл)
/20251203/olimpiada-2059654530.html
/20251208/ovi-2060516555.html
В НХЛ допустили отказ игроков от участия в Олимпиаде в Италии

В НХЛ допустили отказ хоккеистов от участия в Олимпиаде из-за плохого льда

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли допустил отказ игроков от участия в Олимпиаде в Италии из-за плохого качества льда.
Ранее комиссар лиги Гэри Беттмэн заявил, что в лиге обеспокоены состоянием арены, где должны состояться матчи хоккейного турнира зимней Олимпиады 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Поводом для заявления стали сообщения Associated Press о том, что строительство в Милане новой арены "Санта-Джулия", которая будет вмещать 16 тысяч зрителей, отстает от графика. Запланированные тестовые соревнования на этой площадке были отменены, а позднее стало известно, что строительство арены завершится за три дня до старта турнира среди женских команд, который начнется 5 февраля. В 2023 году Беттмэн отмечал, что в контексте подготовки к грядущим Играм его больше всего волнует вопрос строительства арен, а также выражал сомнение в своевременном начале строительства объектов.
"Я получаю позитивные отчеты о том, что они собираются делать, каков план, как все выглядит, как реагируют стороны и тому подобное. Профсоюз опросил игроков, и, насколько я знаю, они не считают это (состояние льда - ред.) большой проблемой - ни в плане здоровья и безопасности, ни в плане конкурентных условий. Мы готовы подключиться настолько, насколько это потребуется. Тем не менее, если лед будет непригоден для игры, значит, он непригоден. Мы, вероятно, узнаем об этом еще до официального старта Игр. А что делать дальше - это уже другой вопрос. Если игроки считают, что лед небезопасен, мы не будем играть. Все просто. Я не слишком переживаю по этому поводу. На самом деле информация у меня скорее позитивная, чем негативная. Последние отчеты, которые я получил на заседании, были позитивными", - приводит слова Дэйли сайт НХЛ.
Также Дэйли отметил, что размер олимпийского катка будет меньше стандарта НХЛ, несмотря на то, что в соглашении НХЛ с Международным олимпийским комитетом (МОК) и Международной федерацией хоккея (IIHF) был указан пункт о соответствии площадки критериям североамериканской лиги: "Я думаю, что в IIHF по-своему интерпретировали понятие "лед НХЛ". Даже во время визитов на объект, думаю, никто этого не заметил. Не то чтобы туда кто-то приезжал с рулеткой, но по какой-то причине в конечном итоге получилось так, как получилось. При этом и мы, и профсоюз игроков НХЛ дали IIHF ясно понять, что на Олимпиаде-2030 мы ожидаем лед по стандартам НХЛ".
В 2022 году IIHF отстранила сборные России и Белоруссии от соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине. Команды не были допущены до хоккейных турниров зимних Олимпийских игр, которые пройдут в 2026 году в Италии.
Хоккей
 
