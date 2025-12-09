Морозов обеспокоен состоянием арены на Олимпиаде в Милане

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости, Андрей Сенченко. Глава Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов заявил журналистам, что его тревожит состояние арены на Олимпиаде в Милане, поскольку объект планируют ввести в эксплуатацию всего за три дня до начала хоккейного турнира.