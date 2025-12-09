Морозов обеспокоен состоянием арены на Олимпиаде в Милане

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости, Андрей Сенченко. Глава Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов заявил журналистам, что его тревожит состояние арены на Олимпиаде в Милане, поскольку объект планируют ввести в эксплуатацию всего за три дня до начала хоккейного турнира.
Ранее агентство Associated Press сообщало о том, что строительство в Милане новой арены Санта-Джулия, которая будет вмещать 16 тысяч зрителей, отстает от графика. Запланированные тестовые соревнования на этой площадке были отменены, а позднее стало известно, что строительство арены завершится за три дня до старта турнира среди женских команд, который начнется 5 февраля, а мужской - 11-го.
"В лигу еще не поступило сообщений о том, что кто-то из игроков нашей лиги будет вызван на Олимпиаду. Что касается проблем с организацией Олимпиады в Милане, то меня тоже настораживает, что такие проблемы с ареной имеются. Это странный подход - проводить турнир спустя три дня после того, как арена будет введена в эксплуатацию. Тяжело сказать, в каком состоянии будет лед. Переживаю за игроков", - сказал Морозов.
Олимпийские игры 2026 года пройдут в итальянских Милане и Кортина д'Ампеццо 6-22 февраля.
