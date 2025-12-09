Рейтинг@Mail.ru
Морозов обеспокоен состоянием арены на Олимпиаде в Милане
14:01 09.12.2025
Морозов обеспокоен состоянием арены на Олимпиаде в Милане
Морозов обеспокоен состоянием арены на Олимпиаде в Милане
спорт, милан, алексей морозов (хоккей), континентальная хоккейная лига (кхл), зимние олимпийские игры 2026
Хоккей, Спорт, Милан, Алексей Морозов (хоккей), Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Зимние Олимпийские игры 2026
© Фото : photo.khl.ru - Беззубов ВладимирАлексей Морозов
Алексей Морозов - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© Фото : photo.khl.ru - Беззубов Владимир
Алексей Морозов. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости, Андрей Сенченко. Глава Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов заявил журналистам, что его тревожит состояние арены на Олимпиаде в Милане, поскольку объект планируют ввести в эксплуатацию всего за три дня до начала хоккейного турнира.
Ранее агентство Associated Press сообщало о том, что строительство в Милане новой арены Санта-Джулия, которая будет вмещать 16 тысяч зрителей, отстает от графика. Запланированные тестовые соревнования на этой площадке были отменены, а позднее стало известно, что строительство арены завершится за три дня до старта турнира среди женских команд, который начнется 5 февраля, а мужской - 11-го.
"В лигу еще не поступило сообщений о том, что кто-то из игроков нашей лиги будет вызван на Олимпиаду. Что касается проблем с организацией Олимпиады в Милане, то меня тоже настораживает, что такие проблемы с ареной имеются. Это странный подход - проводить турнир спустя три дня после того, как арена будет введена в эксплуатацию. Тяжело сказать, в каком состоянии будет лед. Переживаю за игроков", - сказал Морозов.
Олимпийские игры 2026 года пройдут в итальянских Милане и Кортина д'Ампеццо 6-22 февраля.
КХЛ назвала лучших игроков 13-й недели
8 декабря, 12:42
 
