Морозов отверг идею отмены рукопожатий в КХЛ
09.12.2025
Хоккей
 
13:47 09.12.2025
Морозов отверг идею отмены рукопожатий в КХЛ
Морозов отверг идею отмены рукопожатий в КХЛ - РИА Новости Спорт, 09.12.2025
Морозов отверг идею отмены рукопожатий в КХЛ
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) не планирует отменять церемонию рукопожатий по окончании матчей регулярного чемпионата, заявил журналистам президент... РИА Новости Спорт, 09.12.2025
хоккей
спорт
континентальная хоккейная лига (кхл)
алексей морозов (хоккей)
Новости
спорт, континентальная хоккейная лига (кхл), алексей морозов (хоккей)
Хоккей, Спорт, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Алексей Морозов (хоккей)
Морозов отверг идею отмены рукопожатий в КХЛ

Морозов заявил, что КХЛ не собирается отменять традицию рукопожатий после игр

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Хоккеист СКА Бреннан Менелл
Хоккеист СКА Бреннан Менелл - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости, Андрей Сенченко. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) не планирует отменять церемонию рукопожатий по окончании матчей регулярного чемпионата, заявил журналистам президент организации Алексей Морозов.
Согласно спортивному регламенту КХЛ, все игроки обязаны участвовать в послематчевом рукопожатии по окончании встреч в "регулярке" и по окончании серий плей-офф. В случае нарушения требования на хоккеистов налагаются штрафные санкции.
"Мы не собираемся отменять традицию проведения рукопожатий после матчей "регулярки". Мы не смотрим в сторону Запада. В России принято жать друг другу руку как при встрече, так и при прощании друг с другом. Эту церемонию мы оставим", - сказал Морозов.
ХоккейСпортКХЛ 2025-2026Алексей Морозов (хоккей)
 
