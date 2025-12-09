https://ria.ru/20251209/morozov-2060811077.html
Морозов отверг идею отмены рукопожатий в КХЛ
Морозов отверг идею отмены рукопожатий в КХЛ
Морозов отверг идею отмены рукопожатий в КХЛ
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) не планирует отменять церемонию рукопожатий по окончании матчей регулярного чемпионата, заявил журналистам президент...
Морозов отверг идею отмены рукопожатий в КХЛ
Морозов заявил, что КХЛ не собирается отменять традицию рукопожатий после игр