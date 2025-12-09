Рейтинг@Mail.ru
IIHF подтвердила, что ледовая арена в Милане будет меньше стандарта НХЛ - РИА Новости Спорт, 09.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
02:02 09.12.2025
https://ria.ru/20251209/milan-2060701969.html
IIHF подтвердила, что ледовая арена в Милане будет меньше стандарта НХЛ
IIHF подтвердила, что ледовая арена в Милане будет меньше стандарта НХЛ - РИА Новости Спорт, 09.12.2025
IIHF подтвердила, что ледовая арена в Милане будет меньше стандарта НХЛ
Международная федерация хоккея (IIHF) подтвердила, что размер ледовой арены Олимпийских игр 2026 года в Милане будут меньше стандарта Национальной хоккейной... РИА Новости Спорт, 09.12.2025
2025-12-09T02:02:00+03:00
2025-12-09T02:02:00+03:00
хоккей
спорт
милан
канада
пекин
питер дебур
международная федерация хоккея (iihf)
национальная хоккейная лига (нхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155964/76/1559647645_0:127:3190:1921_1920x0_80_0_0_62e7fdd54bd8278c89b9983f7bcbcd89.jpg
/20251203/olimpiada-2059654530.html
/20251016/nkhl-2048542983.html
милан
канада
пекин
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155964/76/1559647645_230:0:2961:2048_1920x0_80_0_0_5ecd4114fbd4ea8b3b06fc8252844bab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, милан, канада, пекин, питер дебур, международная федерация хоккея (iihf), национальная хоккейная лига (нхл), зимние олимпийские игры 2026
Хоккей, Спорт, Милан, Канада, Пекин, Питер Дебур, Международная федерация хоккея (IIHF), Национальная хоккейная лига (НХЛ), Зимние Олимпийские игры 2026
IIHF подтвердила, что ледовая арена в Милане будет меньше стандарта НХЛ

IIHF: ледовая арена в Милане будет меньше стандарта НХЛ

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкХоккейная шайба
Хоккейная шайба - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Хоккейная шайба. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Международная федерация хоккея (IIHF) подтвердила, что размер ледовой арены Олимпийских игр 2026 года в Милане будут меньше стандарта Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Ранее помощник тренера сборной Канады по хоккею Питер Дебур выразил озабоченность тем, что олимпийская ледовая арена будет на метр меньше стандартных размеров НХЛ. Стандарт арены НХЛ подразумевает размеры площадки 200 на 85 футов (около 61 на 26 метров). Европейский стандарт - 60 на 30 метров.
Хоккейное поле - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
НХЛ не отпустит хоккеистов на Олимпиаду, если не выполнят ее условие
3 декабря, 23:54
"IIHF подтверждает, что ледовая арена для Олимпиады 2026 года в Милане будет иметь размеры 60 на 26 метров. Хотя эти размеры немного отличаются от типичного ледового катка НХЛ, они соответствуют правилам IIHF, совпадают с размером площадки, использовавшейся на Олимпийских играх 2022 года в Пекине, и полностью соответствуют требованиям НХЛ к аренам для матчей Global Series", - говорится в заявлении IIHF, опубликованном на сайте организаторов Олимпиады.
Отмечается, что все заинтересованные стороны, включая НХЛ и Ассоциацию игроков Национальной хоккейной лиги (NHLPA), согласны с тем, что различия в характеристиках ледовых арен незначительны и не должны влиять ни на безопасность, ни на качество игры.
В июле в штаб-квартире IIHF состоялась встреча, где было подписано соглашение, по которому игроки НХЛ впервые с 2014 года примут участие в хоккейном турнире Олимпиады. Также игроки североамериканской лиги выступят на Играх в 2030 году.
Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс сообщало, что строительство в Милане новой арены "Санта-Джулия", которая будет вмещать 16 тысяч зрителей, отстает от графика. Вследствие этого запланированные тестовые соревнования на этой площадке были отменены. Таким образом, первым событием на арене может стать сам олимпийский турнир, который стартует 5 февраля.
Комиссар Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
В НХЛ озаботились неготовностью хоккейной арены к Олимпиаде-2026
16 октября, 09:46
 
ХоккейСпортМиланКанадаПекинПитер ДебурМеждународная федерация хоккея (IIHF)Национальная хоккейная лига (НХЛ)Зимние Олимпийские игры 2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Кайрат
    Олимпиакос
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Бавария
    Спортинг
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Ливерпуль
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Славия Прага
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    ПСВ Эйндховен
    Атлетико Мадрид
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Аталанта
    Челси
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Айнтрахт Фр
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Юнион Сент-Жиллуаз
    Марсель
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Монако
    Галатасарай
    1
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала