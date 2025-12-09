https://ria.ru/20251209/milan-2060701969.html
IIHF подтвердила, что ледовая арена в Милане будет меньше стандарта НХЛ
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Международная федерация хоккея (IIHF) подтвердила, что размер ледовой арены Олимпийских игр 2026 года в Милане будут меньше стандарта Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Ранее помощник тренера сборной Канады
по хоккею Питер Дебур
выразил озабоченность тем, что олимпийская ледовая арена будет на метр меньше стандартных размеров НХЛ
. Стандарт арены НХЛ подразумевает размеры площадки 200 на 85 футов (около 61 на 26 метров). Европейский стандарт - 60 на 30 метров.
"IIHF
подтверждает, что ледовая арена для Олимпиады 2026 года в Милане
будет иметь размеры 60 на 26 метров. Хотя эти размеры немного отличаются от типичного ледового катка НХЛ, они соответствуют правилам IIHF, совпадают с размером площадки, использовавшейся на Олимпийских играх 2022 года в Пекине
, и полностью соответствуют требованиям НХЛ к аренам для матчей Global Series", - говорится в заявлении IIHF, опубликованном на сайте организаторов Олимпиады.
Отмечается, что все заинтересованные стороны, включая НХЛ и Ассоциацию игроков Национальной хоккейной лиги (NHLPA), согласны с тем, что различия в характеристиках ледовых арен незначительны и не должны влиять ни на безопасность, ни на качество игры.
В июле в штаб-квартире IIHF состоялась встреча, где было подписано соглашение, по которому игроки НХЛ впервые с 2014 года примут участие в хоккейном турнире Олимпиады. Также игроки североамериканской лиги выступят на Играх в 2030 году.
Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс сообщало, что строительство в Милане новой арены "Санта-Джулия", которая будет вмещать 16 тысяч зрителей, отстает от графика. Вследствие этого запланированные тестовые соревнования на этой площадке были отменены. Таким образом, первым событием на арене может стать сам олимпийский турнир, который стартует 5 февраля.