https://ria.ru/20251209/milan-2060698420.html
"Милан" стал лидером Серии А благодаря волевой победе над "Торино"
"Милан" стал лидером Серии А благодаря волевой победе над "Торино" - РИА Новости Спорт, 09.12.2025
"Милан" стал лидером Серии А благодаря волевой победе над "Торино"
"Милан" одержал волевую победу над "Торино" в матче 14-го тура чемпионата Италии по футболу. РИА Новости Спорт, 09.12.2025
2025-12-09T01:02:00+03:00
2025-12-09T01:02:00+03:00
2025-12-09T01:02:00+03:00
футбол
спорт
турин
кристиан пулишич
адриен рабьо
никола влашич
милан
торино
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007519709_0:134:1500:978_1920x0_80_0_0_e8992294b4f71804c0169750e973ff16.jpg
/20251207/italiya-2060457027.html
турин
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007519709_167:0:1500:1000_1920x0_80_0_0_28379dd6a9fe05ab037c8dfa37e960c3.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, турин, кристиан пулишич, адриен рабьо, никола влашич, милан, торино, пфк цска, серия а (чемпионат италии по футболу)
Футбол, Спорт, Турин, Кристиан Пулишич, Адриен Рабьо, Никола Влашич, Милан, Торино, ПФК ЦСКА, Серия А (чемпионат Италии по футболу)
"Милан" стал лидером Серии А благодаря волевой победе над "Торино"
"Милан" обыграл "Торино" в матче 14-го тура Серии А