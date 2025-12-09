Рейтинг@Mail.ru
"Милан" стал лидером Серии А благодаря волевой победе над "Торино"
Футбол
 
01:02 09.12.2025
"Милан" стал лидером Серии А благодаря волевой победе над "Торино"
"Милан" одержал волевую победу над "Торино" в матче 14-го тура чемпионата Италии по футболу.
/20251207/italiya-2060457027.html
турин
спорт, турин, кристиан пулишич, адриен рабьо, никола влашич, милан, торино, пфк цска, серия а (чемпионат италии по футболу)
Футбол, Спорт, Турин, Кристиан Пулишич, Адриен Рабьо, Никола Влашич, Милан, Торино, ПФК ЦСКА, Серия А (чемпионат Италии по футболу)
"Милан" стал лидером Серии А благодаря волевой победе над "Торино"

"Милан" обыграл "Торино" в матче 14-го тура Серии А

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. "Милан" одержал волевую победу над "Торино" в матче 14-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча, прошедшая в понедельник в Турине, завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. В составе миланской команды дубль оформил Кристиан Пулишич (67-я и 77-я минуты), еще один мяч забил Адриен Рабьо (24). У хозяев отличились экс-футболист московского ЦСКА Никола Влашич (10) с пенальти и Дуван Сапата (17).
Серия А (чемпионат Италии по футболу)
08 декабря 2025 • начало в 22:45
Завершен
Торино
2 : 3
Милан
10‎’‎ • Никола Влашич (П)
17‎’‎ • Дуван Сапата
(Никола Влашич)
24‎’‎ • Адриен Рабьо
(Фикайо Томори)
67‎’‎ • Кристиан Пулишич
(Алексис Салемакерс)
77‎’‎ • Кристиан Пулишич
(Самуэле Риччи)
"Милан" продлил серию побед до трех матчей, набрал 31 очко и вышел на первое место в турнирной таблице Серии A. Потерпевший третье поражение "Торино" (14 очков) располагается на 16-й позиции.
Результаты других матчей:
"Удинезе" - "Дженоа" - 1:2;
"Пиза" - "Парма" - 0:1.
Футбол
 
Матч-центр
 
