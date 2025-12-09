Месси второй год подряд признан самым ценным футболистом MLS

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Капитан "Интер Майами" аргентинец Лионель Месси признан самым ценным футболистом североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) в 2025 году, сообщается на официальном сайте турнира.

В прошедшем сезоне "Интер Майами" впервые в своей истории стал чемпионом MLS. Месси забил 29 голов и отдал 19 результативных передач в 28 матчах регулярного чемпионата лиги. В плей-офф лиги аргентинец записал на свой счет 15 результативных действий (6 голов + 9 передач).