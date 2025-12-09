Рейтинг@Mail.ru
Месси второй год подряд признан самым ценным футболистом MLS
Футбол
 
19:47 09.12.2025
Месси второй год подряд признан самым ценным футболистом MLS
Месси второй год подряд признан самым ценным футболистом MLS

Месси снова стал MVP в MLS

© Соцсети футболистаЛионель Месси
© Соцсети футболиста
Лионель Месси. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Капитан "Интер Майами" аргентинец Лионель Месси признан самым ценным футболистом североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) в 2025 году, сообщается на официальном сайте турнира.
38-летний Месси получил 70,43% голосов, а также стал лидером в голосовании футболистов (55,17%), журналистов (83,05%) и клубов (73,08%). Второе место в голосовании занял датский полузащитник "Сан-Диего" Андерс Дрейер (11,15%), третьим стал габонский хавбек "Лос-Анджелеса" Дени Буанга (7,27%).
Месси второй год подряд признан ценным футболистом MLS. Он стал первым футболистом в истории лиги, которому удалось выиграть эту награду два раза кряду, и вторым, получившим два подобных приза после американца сербского происхождения Преки (1997, 2003).
В прошедшем сезоне "Интер Майами" впервые в своей истории стал чемпионом MLS. Месси забил 29 голов и отдал 19 результативных передач в 28 матчах регулярного чемпионата лиги. В плей-офф лиги аргентинец записал на свой счет 15 результативных действий (6 голов + 9 передач).
Лионель Месси с трофеем Кубка мира - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Для Месси и Роналду ЧМ-2026 станет последним. Кто еще уйдет из великих?
5 декабря, 07:00
 
ФутболСпортЛионель МессиДени БуангаАндерс ДрейерСан-ДиегоMajor League Soccer 2025Интер Майами
 
