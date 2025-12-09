Хельмут Марко покинул "Ред Булл" после 20 лет работы

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Хельмут Марко покинул должность советника "Ред Булл", сообщается в пресс-релизе команды "Формулы-1".
Как отметил исполнительный директор "Ред Булл" Оливер Минцлафф, Марко сам обратился к нему с просьбой прекратить полномочия.
«
"Я занимаюсь автоспортом уже шесть десятилетий, и последние 20 с лишним лет в "Ред Булл" были экстраординарным и чрезвычайно успешным путешествием. Это было замечательное время, я смог помочь в формировании команды и поделиться опытом со столькими талантливыми людьми. Все, что мы создали и чего достигли вместе, наполняет меня гордостью. То, что я едва не пропустил чемпионат в этом сезоне, глубоко тронуло меня и дало понять, что лично для меня сейчас самый подходящий момент завершить эту очень длинную, напряженную и успешную главу. Я желаю всей команде дальнейших успехов и убежден, что в следующем году они снова будут бороться за оба чемпионских титула", - заявил Марко, слова которого приводит motorsport.com.
В июле из "Ред Булл" был уволен Кристиан Хорнер, который руководил командой с момента ее основания. В прошедшем сезоне австрийская "конюшня" заняла третье место в Кубке конструкторов, набрав 451 очко. Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен занял второе место в личном зачете пилотов, на два очка отстав от победителя чемпионата - британца Ландо Норриса из "Макларена".
Марко 82 года, он занимал должность с первого сезона команды в "Формуле-1" в 2005 году. За это время "Ред Булл" шесть раз выиграл Кубок конструкторов, а его гонщики Себастьян Феттель (2010-2013) и Макс Ферстаппен (2021-2024) по четыре раза становились чемпионами мира. Будучи пилотом, Марко участвовал в "королевских гонках" с 1971 по 1972 годы и завершил карьеру в 29 лет из-за полученной травмы глаза.