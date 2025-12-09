Хельмут Марко покинул "Ред Булл" после 20 лет работы

«

"Я занимаюсь автоспортом уже шесть десятилетий, и последние 20 с лишним лет в "Ред Булл" были экстраординарным и чрезвычайно успешным путешествием. Это было замечательное время, я смог помочь в формировании команды и поделиться опытом со столькими талантливыми людьми. Все, что мы создали и чего достигли вместе, наполняет меня гордостью. То, что я едва не пропустил чемпионат в этом сезоне, глубоко тронуло меня и дало понять, что лично для меня сейчас самый подходящий момент завершить эту очень длинную, напряженную и успешную главу. Я желаю всей команде дальнейших успехов и убежден, что в следующем году они снова будут бороться за оба чемпионских титула", - заявил Марко, слова которого приводит motorsport.com.