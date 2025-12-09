Рейтинг@Mail.ru
Победительница Кубка мира по биатлону сообщила, что заразилась COVID-19
Биатлон
Биатлон
 
02:04 09.12.2025
Победительница Кубка мира по биатлону сообщила, что заразилась COVID-19
Победительница Кубка мира по биатлону сообщила, что заразилась COVID-19 - РИА Новости Спорт, 09.12.2025
Победительница Кубка мира по биатлону сообщила, что заразилась COVID-19
Победительница общего зачета Кубка мира по биатлону сезона-2024/25 немецкая биатлонистка Франциска Пройс сообщила, что заразилась коронавирусом. РИА Новости Спорт, 09.12.2025
Немецкая биатлонистка Франциска Пройс
Немецкая биатлонистка Франциска Пройс - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© Фото : Пресс-служба IBU
Немецкая биатлонистка Франциска Пройс. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Победительница общего зачета Кубка мира по биатлону сезона-2024/25 немецкая биатлонистка Франциска Пройс сообщила, что заразилась коронавирусом.
На первом этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде Пройс в составе сборной Германии стала 11-й в женской эстафете и заняла 29-е место в индивидуальной гонке. При этом она не вышла на старт в спринте.
"К сожалению, на прошлой неделе я подхватила и грипп, и коронавирус. Сейчас иду на поправку, но пока остается только ждать и наблюдать. Надеюсь, силы быстро вернутся", - написала Пройс в Instagram* (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
Пройс 31 год. В сезоне-2024/25 немка впервые в карьере завоевала большой Хрустальный глобус. Также она является двукратной победительницей чемпионатов мира и бронзовым призером Олимпийских игр 2022 года.
Ранее о заражении коронавирусом сообщил латвийский биатлонист Андрей Расторгуев.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Фийон-Майе выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира по биатлону
7 декабря, 18:08
7 декабря, 18:08
 
Биатлон
 
