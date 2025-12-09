https://ria.ru/20251209/koronavirus-2060702121.html
Победительница Кубка мира по биатлону сообщила, что заразилась COVID-19
Победительница Кубка мира по биатлону сообщила, что заразилась COVID-19 - РИА Новости Спорт, 09.12.2025
Победительница Кубка мира по биатлону сообщила, что заразилась COVID-19
Победительница общего зачета Кубка мира по биатлону сезона-2024/25 немецкая биатлонистка Франциска Пройс сообщила, что заразилась коронавирусом. РИА Новости Спорт, 09.12.2025
