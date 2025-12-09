Рейтинг@Mail.ru
Президент КХЛ прокомментировал возможное возвращение пива на стадионы - РИА Новости Спорт, 09.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
14:06 09.12.2025
https://ria.ru/20251209/khokkey-2060816335.html
Президент КХЛ прокомментировал возможное возвращение пива на стадионы
Президент КХЛ прокомментировал возможное возвращение пива на стадионы - РИА Новости Спорт, 09.12.2025
Президент КХЛ прокомментировал возможное возвращение пива на стадионы
Возвращение пива на стадионы не приведет к нарушениям порядка или массовым инцидентам на матчах Континентальной хоккейной лиги, заявил президент КХЛ Алексей... РИА Новости Спорт, 09.12.2025
2025-12-09T14:06:00+03:00
2025-12-09T14:06:00+03:00
хоккей
россия
алексей морозов (хоккей)
дмитрий свищев
континентальная хоккейная лига (кхл)
госдума рф
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0c/2028788273_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_92fc110c2848db3dda72fa0d9e508e09.jpg
/20251204/gusev-2059711486.html
россия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0c/2028788273_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_23b48ef2b34b9f1ac0f77666186d2bff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
россия, алексей морозов (хоккей), дмитрий свищев, континентальная хоккейная лига (кхл), госдума рф, спорт
Хоккей, Россия, Алексей Морозов (хоккей), Дмитрий Свищев, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Госдума РФ, Спорт
Президент КХЛ прокомментировал возможное возвращение пива на стадионы

Президент КХЛ Морозов: эксцессов именно из-за пива в нашей лиге бы не случилось

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАлексей Морозов
Алексей Морозов - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Алексей Морозов. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости, Андрей Сенченко. Возвращение пива на стадионы не приведет к нарушениям порядка или массовым инцидентам на матчах Континентальной хоккейной лиги, заявил президент КХЛ Алексей Морозов.
Запрет на продажу пива на спортивных аренах в России действует с 2005 года. В качестве исключения продажа напитка на стадионах была разрешена во время чемпионата мира по футболу 2018 года в России. Заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев ранее сообщал РИА Новости, что вместе с коллегами работает над законопроектом, который позволит вернуть продажу пива на стадионах.
"Мы поддерживаем любую тенденцию, которая приятна болельщику. Если в пиве ничего страшного не будет, то мы за. Мы не видим ничего страшного в том, чтобы пиво продавалось на стадионах. Болельщики имеют право после работы попить пива, если это будет в разумных объемах. Мы бы справились с организацией и контролем этого. Эксцессов именно из-за пива у нас бы не случилось", - сказал Морозов.
Спортивный комментатор Виктор Гусев - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
"Важнейшая тема": Гусев выступил за возвращение пива на стадионы
4 декабря, 10:37
 
ХоккейРоссияАлексей Морозов (хоккей)Дмитрий СвищевКХЛ 2025-2026Госдума РФСпорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Кайрат
    Олимпиакос
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Бавария
    Спортинг
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Ливерпуль
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Славия Прага
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    ПСВ Эйндховен
    Атлетико Мадрид
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Аталанта
    Челси
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Айнтрахт Фр
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Юнион Сент-Жиллуаз
    Марсель
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Монако
    Галатасарай
    1
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала