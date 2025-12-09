Президент КХЛ прокомментировал возможное возвращение пива на стадионы

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости, Андрей Сенченко. Возвращение пива на стадионы не приведет к нарушениям порядка или массовым инцидентам на матчах Континентальной хоккейной лиги, заявил президент КХЛ Алексей Морозов.
Запрет на продажу пива на спортивных аренах в России действует с 2005 года. В качестве исключения продажа напитка на стадионах была разрешена во время чемпионата мира по футболу 2018 года в России. Заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев ранее сообщал РИА Новости, что вместе с коллегами работает над законопроектом, который позволит вернуть продажу пива на стадионах.
"Мы поддерживаем любую тенденцию, которая приятна болельщику. Если в пиве ничего страшного не будет, то мы за. Мы не видим ничего страшного в том, чтобы пиво продавалось на стадионах. Болельщики имеют право после работы попить пива, если это будет в разумных объемах. Мы бы справились с организацией и контролем этого. Эксцессов именно из-за пива у нас бы не случилось", - сказал Морозов.
"Важнейшая тема": Гусев выступил за возвращение пива на стадионы
4 декабря, 10:37