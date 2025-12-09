https://ria.ru/20251209/khokkeist-2060936649.html
"Питтсбург" поместил Малкина в список травмированных
"Питтсбург" поместил Малкина в список травмированных - РИА Новости Спорт, 09.12.2025
"Питтсбург" поместил Малкина в список травмированных
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург Пингвинз" поместил российского нападающего Евгения Малкина в список травмированных, сообщается в аккаунте... РИА Новости Спорт, 09.12.2025
2025-12-09T18:52:00+03:00
2025-12-09T18:52:00+03:00
2025-12-09T20:12:00+03:00
хоккей
спорт
евгений малкин
питтсбург пингвинз
тампа-бэй лайтнинг
дэнтон хайнен
даллас старз
национальная хоккейная лига (нхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1c/1936412557_0:0:1079:607_1920x0_80_0_0_3751a227f1b57d7ad87ab8cff163cd33.jpg
/20251205/khokkey-2059952987.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1c/1936412557_0:0:1079:809_1920x0_80_0_0_e0b09bbba4ff1f0970e9bc95d6e655d6.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, евгений малкин, питтсбург пингвинз, тампа-бэй лайтнинг, дэнтон хайнен, даллас старз, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Евгений Малкин, Питтсбург Пингвинз, Тампа-Бэй Лайтнинг, Дэнтон Хайнен, Даллас Старз, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
"Питтсбург" поместил Малкина в список травмированных
"Питтсбург" поместил нападающего Малкина в список травмированных