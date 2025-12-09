Рейтинг@Mail.ru
Хоккей
 
18:52 09.12.2025 (обновлено: 20:12 09.12.2025)
"Питтсбург" поместил Малкина в список травмированных
"Питтсбург" поместил Малкина в список травмированных - РИА Новости Спорт, 09.12.2025
"Питтсбург" поместил Малкина в список травмированных
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург Пингвинз" поместил российского нападающего Евгения Малкина в список травмированных, сообщается в аккаунте... РИА Новости Спорт, 09.12.2025
/20251205/khokkey-2059952987.html
Хоккей, Спорт, Евгений Малкин, Питтсбург Пингвинз, Тампа-Бэй Лайтнинг, Дэнтон Хайнен, Даллас Старз, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург Пингвинз" поместил российского нападающего Евгения Малкина в список травмированных, сообщается в аккаунте команды в соцсети Х.
В последнем матче за "Питтсбург", в котором в ночь на 5 декабря команда встречалась с "Тампа-Бэй Лайтнинг" (4:3), Малкин забил два гола и отдал передачу, проведя на льду чуть менее 15 минут. Позднее россиянин пропустил выездную встречу против "Даллас Старз" (2:3).
Также в список травмированных попал американский форвард "Питтсбурга" Блейк Лизотт. Вместо них в клуб вызваны канадцы Дэнтон Хайнен и Сэм Пулен из клуба Американской хоккейной лиги (АХЛ) "Уилкс-Барре/Скрантон Пингвинз".
Малкину 39 лет. В текущем сезоне он сыграл за "Питтсбург" 26 матчей в регулярном чемпионате и набрал 29 очков (8 голов + 21 передача). Его клуб идет четвертым в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав 34 очка.
Хоккеист Питтсбург Пингвинз Евгений Малкин - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Перестрелка русских звезд завершилась скандалом. Малкин переписал историю!
5 декабря, 08:40
 
