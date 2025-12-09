Махачкалинское "Динамо" извинилось перед тренером за акцию болельщиков

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Руководство махачкалинского "Динамо" принесло извинения подавшему в отставку главному тренеру Хасанби Биджиеву за акцию болельщиков на матче чемпионата России по футболу против "Нижнего Новгорода".
В воскресенье "Динамо" дома проиграло "Нижнему Новгороду" (0:1) в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). По ходу встречи болельщики махачкалинского клуба, находившиеся на трибунах, показали надпись "Биджиев, уходи", которая была нанесена на заднюю сторону курток. После встречи Биджиев подал в отставку. Во вторник клуб принял отставку специалиста.
"От лица клуба хотим принести извинения Хасанби Эдуардовичу за произошедшее на трибунах на заключительном матче – все в махачкалинском "Динамо" решительно осуждают акцию, ее организаторов и исполнителей", - говорится в сообщении клуба.
Биджиеву 59 лет. Он возглавлял "Динамо" с февраля 2024 года, когда команда выступала в Первой лиге. Под его руководством клуб пробился в РПЛ и в дебютном сезоне сохранил место в высшем дивизионе чемпионата России. "Динамо" ушло на зимний перерыв на 13-м месте с 15 очками. Также команда продолжит участие в пути регионов Кубка России, где сыграет с "Ростовом" во втором этапе четвертьфинала.