На главу ФИФА подали жалобу из-за премии Трампу

Подготовившая письмо компания является некоммерческой правозащитной организацией, которая занимается правами трудовых мигрантов во всем мире, политическими репрессиями и нарушениями в спорте.

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года и станет первым, который примут три государства. Впервые на мировом первенстве сыграют 48 команд.