На главу ФИФА подали жалобу из-за премии Трампу

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Некоммерческая организация FairSquare подала официальную жалобу на президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино в связи с нарушением кодекса этики своей же организации, сообщает The Athletic.
Жалоба была написана после жеребьевки чемпионата мира 2026 года, которая прошла в Вашингтоне 5 ноября, и направлена в комитет по этике ФИФА. Перед началом жеребьевки президент США Дональд Трамп стал первым лауреатом премии мира от организации, получив награду из рук Инфантино. Отмечается, что создание премии мира ФИФА не было согласовано ни с советом ФИФА, ни с вице-президентами организации.
Эта, а также еще три направленные жалобы касаются нарушения Инфантино принципа нейтралитета, указанного в статье 15 кодекса ФИФА. В частности, организация отмечает, что чиновник 9 октября публично лоббировал Трампа в качестве кандидата на Нобелевскую премию мира. Также он публично поддержал Трампа на бизнес-форуме в Майами 5 ноября.
20 января Инфантино поблагодарил Трампа в соцсетях за приглашение поучаствовать в акции в рамках избирательной кампании президента США. В своем посте глава ФИФА написал: "Вместе мы сделаем не только Америку снова великой, но и весь мир", отсылая к одному из лозунгов Трампа.
Подготовившая письмо компания является некоммерческой правозащитной организацией, которая занимается правами трудовых мигрантов во всем мире, политическими репрессиями и нарушениями в спорте.
Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года и станет первым, который примут три государства. Впервые на мировом первенстве сыграют 48 команд.
