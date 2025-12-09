Рейтинг@Mail.ru
На главу ФИФА подали жалобу из-за премии Трампу
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
20:32 09.12.2025 (обновлено: 21:55 09.12.2025)
На главу ФИФА подали жалобу из-за премии Трампу
На главу ФИФА подали жалобу из-за премии Трампу - РИА Новости Спорт, 09.12.2025
На главу ФИФА подали жалобу из-за премии Трампу
Некоммерческая организация FairSquare подала официальную жалобу на президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино в связи с нарушением... РИА Новости Спорт, 09.12.2025
футбол
сша
дональд трамп
джанни инфантино
международная федерация футбола (фифа)
чемпионат мира по футболу 2026
спорт
вокруг спорта
сша, дональд трамп, джанни инфантино, международная федерация футбола (фифа), чемпионат мира по футболу 2026, спорт, вокруг спорта
Футбол, США, Дональд Трамп, Джанни Инфантино, Международная федерация футбола (ФИФА), Чемпионат мира по футболу 2026, Спорт, Вокруг спорта
На главу ФИФА подали жалобу из-за премии Трампу

FairSquare обвинила Инфантино в нарушении кодекса этики ФИФА из-за премии Трампу

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© AP Photo / Alex Brandon
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Некоммерческая организация FairSquare подала официальную жалобу на президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино в связи с нарушением кодекса этики своей же организации, сообщает The Athletic.
Жалоба была написана после жеребьевки чемпионата мира 2026 года, которая прошла в Вашингтоне 5 ноября, и направлена в комитет по этике ФИФА. Перед началом жеребьевки президент США Дональд Трамп стал первым лауреатом премии мира от организации, получив награду из рук Инфантино. Отмечается, что создание премии мира ФИФА не было согласовано ни с советом ФИФА, ни с вице-президентами организации.
Узбекистан сыграет против Роналду! Итоги жеребьевки ЧМ-2026
5 декабря, 23:36
Узбекистан сыграет против Роналду! Итоги жеребьевки ЧМ-2026
5 декабря, 23:36
Эта, а также еще три направленные жалобы касаются нарушения Инфантино принципа нейтралитета, указанного в статье 15 кодекса ФИФА. В частности, организация отмечает, что чиновник 9 октября публично лоббировал Трампа в качестве кандидата на Нобелевскую премию мира. Также он публично поддержал Трампа на бизнес-форуме в Майами 5 ноября.
20 января Инфантино поблагодарил Трампа в соцсетях за приглашение поучаствовать в акции в рамках избирательной кампании президента США. В своем посте глава ФИФА написал: "Вместе мы сделаем не только Америку снова великой, но и весь мир", отсылая к одному из лозунгов Трампа.
Подготовившая письмо компания является некоммерческой правозащитной организацией, которая занимается правами трудовых мигрантов во всем мире, политическими репрессиями и нарушениями в спорте.
Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года и станет первым, который примут три государства. Впервые на мировом первенстве сыграют 48 команд.
Инфантино объяснил успех Трампа
6 ноября, 02:48
Инфантино объяснил успех Трампа
6 ноября, 02:48
 
ФутболСШАДональд ТрампДжанни ИнфантиноМеждународная федерация футбола (ФИФА)Чемпионат мира по футболу 2026СпортВокруг спорта
 
  • Футбол
    Завершен
    Кайрат
    Олимпиакос
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Бавария
    Спортинг
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Ливерпуль
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Славия Прага
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    ПСВ Эйндховен
    Атлетико Мадрид
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Аталанта
    Челси
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Айнтрахт Фр
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Юнион Сент-Жиллуаз
    Марсель
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Монако
    Галатасарай
    1
    0
Перейти ко всем результатам
