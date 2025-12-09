Рейтинг@Mail.ru
13:25 09.12.2025 (обновлено: 13:26 09.12.2025)
"Енисей" расторг контракт с Тихоновым
"Енисей" расторг контракт с Тихоновым
Красноярский "Енисей" расторг контракт с главным тренером Андреем Тихоновым по обоюдному согласию сторон, сообщается в Telegram-канале футбольного клуба Первой... РИА Новости Спорт, 09.12.2025
Новости
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Красноярский "Енисей" расторг контракт с главным тренером Андреем Тихоновым по обоюдному согласию сторон, сообщается в Telegram-канале футбольного клуба Первой лиги.
Тихонов во второй раз возглавил "Енисей" в январе 2024 года, ранее руководив командой с июня 2016 по май 2017 года. В нынешнем сезоне после 21-го тура Первой лиги красноярцы занимают 13-е место с 23 набранными очками.
"Понимаем, что решение о смене главного тренера - это всегда сложный и ответственный шаг. Однако, учитывая текущую ситуацию в команде и турнирное положение, мы пришли к выводу, что необходимо внести изменения. Очень благодарны Андрею Валерьевичу за совместную работу и его вклад в развитие красноярского футбола, желаем ему всего наилучшего и успешного продолжения карьеры", - заявил директор "Енисея" Дмитрий Федосеев.
Тихонову 55 лет. Помимо "Енисея", он возглавлял казахстанскую "Астану" и самарские "Крылья Советов". Также входил в тренерские штабы "Краснодара" и московского "Спартака".
