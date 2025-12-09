"Енисей" расторг контракт с Тихоновым

"Понимаем, что решение о смене главного тренера - это всегда сложный и ответственный шаг. Однако, учитывая текущую ситуацию в команде и турнирное положение, мы пришли к выводу, что необходимо внести изменения. Очень благодарны Андрею Валерьевичу за совместную работу и его вклад в развитие красноярского футбола, желаем ему всего наилучшего и успешного продолжения карьеры", - заявил директор "Енисея" Дмитрий Федосеев.