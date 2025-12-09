https://ria.ru/20251209/enisej-2060803511.html
"Енисей" расторг контракт с Тихоновым
"Енисей" расторг контракт с Тихоновым - РИА Новости Спорт, 09.12.2025
"Енисей" расторг контракт с Тихоновым
Красноярский "Енисей" расторг контракт с главным тренером Андреем Тихоновым по обоюдному согласию сторон, сообщается в Telegram-канале футбольного клуба Первой... РИА Новости Спорт, 09.12.2025
2025-12-09T13:25:00+03:00
2025-12-09T13:25:00+03:00
2025-12-09T13:26:00+03:00
футбол
андрей тихонов
енисей
крылья советов
краснодар
первая лига
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156170/97/1561709795_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ee8ff029be08551b4c9182d5f5389215.jpg
/20251124/futbol-2057269060.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156170/97/1561709795_410:348:2677:2048_1920x0_80_0_0_a193b80b4dd34a467d059260dd1a9d84.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей тихонов, енисей, крылья советов, краснодар, первая лига
Футбол, Андрей Тихонов, Енисей, Крылья Советов, Краснодар, Первая лига
"Енисей" расторг контракт с Тихоновым
"Енисей" расторг контракт с Тихоновым по обоюдному согласию сторон