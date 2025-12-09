Рейтинг@Mail.ru
Глава КХЛ ответил на вопрос о возобновлении процедуры драфта
13:50 09.12.2025
Глава КХЛ ответил на вопрос о возобновлении процедуры драфта
Вопрос создания драфта в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) отложен в сторону, сообщил журналистам глава организации Алексей Морозов.
спорт
алексей морозов (хоккей), континентальная хоккейная лига (кхл), федерация хоккея россии (фхр)
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости, Андрей Сенченко. Вопрос создания драфта в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) отложен в сторону, сообщил журналистам глава организации Алексей Морозов.
В ноябре 2024 года КХЛ объявила о создании рабочей группы по вопросам возрождения "ярмарки юниоров". Процедура драфта была введена в 2009 году и просуществовала до 2017-го. На ежегодном мероприятии права на молодых хоккеистов, удовлетворяющих определенным критериям отбора, передавались профессиональным клубам лиги. Федерация хоккея России (ФХР) выступила против возрождения "ярмарки юниоров".
"На данный момент этот институт отложен в сторону. Мы поняли, что драфт по выходу из школы неактуален. Мы хотим сделать движение внутри КХЛ. Предложение было вынесено на голосование", - сказал Морозов.
