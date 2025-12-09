https://ria.ru/20251209/draft-2060811627.html
Глава КХЛ ответил на вопрос о возобновлении процедуры драфта
Глава КХЛ ответил на вопрос о возобновлении процедуры драфта
Вопрос создания драфта в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) отложен в сторону, сообщил журналистам глава организации Алексей Морозов. РИА Новости Спорт, 09.12.2025
Глава КХЛ ответил на вопрос о возобновлении процедуры драфта
