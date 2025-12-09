Рейтинг@Mail.ru
CAS сообщил, что не получал апелляцию на недопуск российских биатлонистов
Биатлон
 
14:52 09.12.2025 (обновлено: 16:45 09.12.2025)
CAS сообщил, что не получал апелляцию на недопуск российских биатлонистов
CAS сообщил, что не получал апелляцию на недопуск российских биатлонистов
Спортивный арбитражный суд (CAS) пока не получал от Союза биатлонистов России и Белорусской федерации биатлона апелляции на недопуск спортсменов к соревнованиям РИА Новости Спорт, 09.12.2025
2025-12-09T14:52:00+03:00
2025-12-09T16:45:00+03:00
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Спортивный арбитражный суд (CAS) пока не получал от Союза биатлонистов России и Белорусской федерации биатлона апелляции на недопуск спортсменов к соревнованиям Международного союза биатлонистов (IBU), сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
В пятницу президент СБР Виктор Майгуров заявил в эфире "Матч ТВ", что CAS в декабре рассмотрит вопрос допуска российских биатлонистов до международных турниров.
«
"На данный момент в Спортивный арбитражный суд не поступил иск от Союза биатлонистов России и Белорусской федерации биатлона против IBU", - заявили в суде.
Российские и белорусские биатлонисты отстранены от выступлений на международных турнирах с 2022 года. Также приостановлено членство в IBU СБР и Белорусской федерации биатлона. Ранее IBU выпустил релиз, в котором исключил участие нейтральных атлетов в квалификации Олимпиады 2026 года в Италии. 2 октября CAS признал неправомерным решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) не допускать российских спортсменов до международных соревнований. FIS приняла вердикт CAS и позволила российским спортсменам подавать индивидуальные заявки на нейтральный статус.
