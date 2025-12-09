CAS сообщил, что не получал апелляцию на недопуск российских биатлонистов

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Спортивный арбитражный суд (CAS) пока не получал от Союза биатлонистов России и Белорусской федерации биатлона апелляции на недопуск спортсменов к соревнованиям Международного союза биатлонистов (IBU), сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.