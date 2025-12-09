CAS сообщил, что не получал апелляцию на недопуск российских биатлонистов

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Спортивный арбитражный суд (CAS) пока не получал от Союза биатлонистов России и Белорусской федерации биатлона апелляции на недопуск спортсменов к соревнованиям Международного союза биатлонистов (IBU), сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
В пятницу президент СБР Виктор Майгуров заявил в эфире "Матч ТВ", что CAS в декабре рассмотрит вопрос допуска российских биатлонистов до международных турниров.
«
"На данный момент в Спортивный арбитражный суд не поступил иск от Союза биатлонистов России и Белорусской федерации биатлона против IBU", - заявили в суде.
Российские и белорусские биатлонисты отстранены от выступлений на международных турнирах с 2022 года. Также приостановлено членство в IBU СБР и Белорусской федерации биатлона. Ранее IBU выпустил релиз, в котором исключил участие нейтральных атлетов в квалификации Олимпиады 2026 года в Италии. 2 октября CAS признал неправомерным решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) не допускать российских спортсменов до международных соревнований. FIS приняла вердикт CAS и позволила российским спортсменам подавать индивидуальные заявки на нейтральный статус.