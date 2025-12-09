Рейтинг@Mail.ru
Глава КХЛ высказался по вопросу атрибутики на иностранном языке
09.12.2025
Глава КХЛ высказался по вопросу атрибутики на иностранном языке
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости, Андрей Сенченко. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) работает над вопросом допуска на арену болельщиков с атрибутикой, содержащей лексику на иностранном языке, заявил журналистам президент организации Алексей Морозов.
В ноябре петербургский СКА на домашней арене обыграл "Шанхайских драконов" (3:2), которые также базируются в Санкт-Петербурге, в матче регулярного чемпионата. При осмотре зрителей перед матчем было зафиксировано, что ряд болельщиков "Шанхайских драконов" имели при себе атрибутику, содержащую иероглифы. На арену их не пустили. Впоследствии КХЛ встала на сторону СКА, оправдав действия стюардов.
"Мы работаем над этим вопросом. Был инцидент между двумя клубами, которые в одном городе борются за привлечение болельщиков, и этот инцидент был решен. То, что было на видео, которые попали в сеть, немного не соответствуют действительности. Не все стюарды понимают написанное на иностранном языке", - сказал Морозов.
Алексей Морозов - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Морозов обеспокоен состоянием арены на Олимпиаде в Милане
Хоккей
 
