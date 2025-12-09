https://ria.ru/20251209/ao-2060730141.html
На Australian Open заявлены 12 российских теннисистов
На Australian Open заявлены 12 российских теннисистов - РИА Новости Спорт, 09.12.2025
На Australian Open заявлены 12 российских теннисистов
Двенадцать российских теннисистов заявлены для участия в Открытом чемпионате Австралии (Australian Open) 2026 года, следует из заявочного листа на сайте... РИА Новости Спорт, 09.12.2025
2025-12-09T09:22:00+03:00
2025-12-09T09:22:00+03:00
2025-12-09T09:22:00+03:00
теннис
спорт
мирра андреева
екатерина александрова
людмила самсонова
australian open
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/12/1960476165_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_0d9c104b0755e66bac4ab1e9063e1f53.jpg
/20251208/tennis-2060659916.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/12/1960476165_102:0:1339:928_1920x0_80_0_0_c430ead6903317f4a82578e8692637c9.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, мирра андреева, екатерина александрова, людмила самсонова, australian open
Теннис, Спорт, Мирра Андреева, Екатерина Александрова, Людмила Самсонова, Australian Open
На Australian Open заявлены 12 российских теннисистов
Двенадцать российских теннисистов заявлены для участия в Australian Open