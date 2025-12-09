Рейтинг@Mail.ru
На Australian Open заявлены 12 российских теннисистов - РИА Новости Спорт, 09.12.2025
Теннис
 
09:22 09.12.2025
На Australian Open заявлены 12 российских теннисистов
Двенадцать российских теннисистов заявлены для участия в Открытом чемпионате Австралии (Australian Open) 2026 года, следует из заявочного листа на сайте... РИА Новости Спорт, 09.12.2025
спорт, мирра андреева, екатерина александрова, людмила самсонова, australian open
Теннис, Спорт, Мирра Андреева, Екатерина Александрова, Людмила Самсонова, Australian Open
На Australian Open заявлены 12 российских теннисистов

Двенадцать российских теннисистов заявлены для участия в Australian Open

© Фото : Соцсети АндреевойМирра Андреева
Мирра Андреева - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© Фото : Соцсети Андреевой
Читать в
Дзен
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Двенадцать российских теннисистов заявлены для участия в Открытом чемпионате Австралии (Australian Open) 2026 года, следует из заявочного листа на сайте турнира.
В женском разряде сыграют россиянки Мирра Андреева (9-я ракетка мира), Екатерина Александрова (10), Людмила Самсонова (17), Диана Шнайдер (21), Вероника Кудерметова (30), Анна Калинская (33), Анастасия Павлюченкова (47), Анна Блинкова (62) и Оксана Селехметьева (100).
В мужском разряде в списке представлены Даниил Медведев (13), Андрей Рублев (16) и Карен Хачанов (18).
Первый в сезоне турнир Большого шлема пройдет с 12 января по 1 февраля. Действующими победителями являются итальянец Янник Синнер и американка Мэдисон Киз.
Андрей Рублев - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Рублева удостоили премии Артура Эша за благотворительность
8 декабря, 18:57
 
