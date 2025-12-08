Жулин прокомментировал решение Плющенко не работать с Костылевой

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 дек - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Заслуженный тренер России Александр Жулин рассказал РИА Новости, что на решение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко не продолжать работу с чемпионкой России среди юниоров фигуристкой Еленой Костылевой действительно могла повлиять мать спортсменки, отметив, что теперь не понимает, как она найдет нового наставника.