Жулин прокомментировал решение Плющенко не работать с Костылевой
Фигурное катание
Фигурное катание
 
16:38 08.12.2025 (обновлено: 16:45 08.12.2025)
Жулин прокомментировал решение Плющенко не работать с Костылевой
Жулин прокомментировал решение Плющенко не работать с Костылевой - РИА Новости Спорт, 08.12.2025
Жулин прокомментировал решение Плющенко не работать с Костылевой
Заслуженный тренер России Александр Жулин рассказал РИА Новости, что на решение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко не продолжать работу с... РИА Новости Спорт, 08.12.2025
РИА Новости Спорт
спорт, россия, александр жулин, елена костылева (фигурное катание), мария львова-белова
Фигурное катание, Спорт, Россия, Александр Жулин, Елена Костылева (фигурное катание), Мария Львова-Белова
Жулин прокомментировал решение Плющенко не работать с Костылевой

Жулин: без понятия, кто возьмет к себе Костылеву после Плющенко

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкАлександр Жулин
Александр Жулин - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Александр Жулин. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 дек - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Заслуженный тренер России Александр Жулин рассказал РИА Новости, что на решение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко не продолжать работу с чемпионкой России среди юниоров фигуристкой Еленой Костылевой действительно могла повлиять мать спортсменки, отметив, что теперь не понимает, как она найдет нового наставника.
Ранее источник РИА Новости сообщил, что Плющенко не намерен продолжать сотрудничество с Костылевой в тренировочном плане по причине поведения матери спортсменки.
«
"Мне кажется, там все из-за матери. Без понятия, как она найдет нового наставника сейчас", - сказал Жулин.
Ранее Плющенко сообщил, что отправил жалобу на имя уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в отношении матери Костылевой Ирины из-за жестокого обращения с дочерью. В жалобе Плющенко утверждал, что мать 14-летней спортсменки ранее была удалена с тренировочной арены его академии за систематическое нарушение правопорядка (мат и оскорбления в адрес тренеров, спортсменов и их родителей) и за жестокое обращение с собственной дочерью в раздевалке на территории комплекса.
Фигуристка Елена Костылева (слева) и тренер Екатерина Митрофанова - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
"У Лены Костылевой раны на теле": тренеру юной фигуристки надоело молчать
26 ноября, 21:03
 
Фигурное катаниеСпортРоссияАлександр ЖулинЕлена Костылева (фигурное катание)Мария Львова-Белова
 
