Жулин прокомментировал решение Плющенко не работать с Костылевой

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 дек - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Заслуженный тренер России Александр Жулин рассказал РИА Новости, что на решение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко не продолжать работу с чемпионкой России среди юниоров фигуристкой Еленой Костылевой действительно могла повлиять мать спортсменки, отметив, что теперь не понимает, как она найдет нового наставника.
Ранее источник РИА Новости сообщил, что Плющенко не намерен продолжать сотрудничество с Костылевой в тренировочном плане по причине поведения матери спортсменки.
«
"Мне кажется, там все из-за матери. Без понятия, как она найдет нового наставника сейчас", - сказал Жулин.
Ранее Плющенко сообщил, что отправил жалобу на имя уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в отношении матери Костылевой Ирины из-за жестокого обращения с дочерью. В жалобе Плющенко утверждал, что мать 14-летней спортсменки ранее была удалена с тренировочной арены его академии за систематическое нарушение правопорядка (мат и оскорбления в адрес тренеров, спортсменов и их родителей) и за жестокое обращение с собственной дочерью в раздевалке на территории комплекса.