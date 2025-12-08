https://ria.ru/20251208/zenit-2060644869.html
Стало известно, где "Зенит" проведет зимние сборы
Стало известно, где "Зенит" проведет зимние сборы - РИА Новости Спорт, 08.12.2025
Стало известно, где "Зенит" проведет зимние сборы
Футболисты петербургского "Зенита" проведут первую часть зимних тренировочных сборов в Катаре, а затем отправятся в ОАЭ, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости Спорт, 08.12.2025
