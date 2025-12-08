Рейтинг@Mail.ru
Стало известно, где "Зенит" проведет зимние сборы
Футбол
 
18:04 08.12.2025 (обновлено: 18:22 08.12.2025)
Стало известно, где "Зенит" проведет зимние сборы
Стало известно, где "Зенит" проведет зимние сборы
Футболисты петербургского "Зенита" проведут первую часть зимних тренировочных сборов в Катаре, а затем отправятся в ОАЭ, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости Спорт, 08.12.2025
спорт, катар, оаэ, санкт-петербург, сергей семак, зенит, балтика, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Катар, ОАЭ, Санкт-Петербург, Сергей Семак, Зенит, Балтика, Российская премьер-лига (РПЛ)
Стало известно, где "Зенит" проведет зимние сборы

"Зенит" проведет зимние тренировочные сборы в Катаре и ОАЭ

Футболисты "Зенита". Архивное фото
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Футболисты петербургского "Зенита" проведут первую часть зимних тренировочных сборов в Катаре, а затем отправятся в ОАЭ, сообщается в Telegram-канале "сине-бело-голубых".
Команда под руководством Сергея Семака 12 января соберется в Петербурге, после чего 14 января отправится в Катар на первые тренировочные сборы. Второй и третий этапы подготовки к весенней части сезона пройдут в ОАЭ и продлятся до 25 февраля.
"Зенит" завершил первую часть чемпионата на втором месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 39 очков за 18 туров.
В следующем туре, который состоится после зимнего перерыва, "Зенит" на своем поле сыграет против калининградской "Балтики".
"Зенит" сделал предложение по трансферу Джона Джона
ФутболСпортКатарОАЭСанкт-ПетербургСергей СемакЗенитБалтикаРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
