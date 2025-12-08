https://ria.ru/20251208/tarkhanov-2060540471.html
Тарханов заявил, что "Урал" не предлагал ему пост главного тренера
Тарханов заявил, что "Урал" не предлагал ему пост главного тренера - РИА Новости Спорт, 08.12.2025
Тарханов заявил, что "Урал" не предлагал ему пост главного тренера
Александр Тарханов сообщил РИА Новости, что футбольный клуб "Урал" не предлагал ему в очередной раз возглавить основную команду. РИА Новости Спорт, 08.12.2025
2025-12-08T12:37:00+03:00
2025-12-08T12:37:00+03:00
2025-12-08T12:37:00+03:00
футбол
спорт
василий березуцкий
александр кержаков
александр тарханов
урал
первая лига
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/113554/31/1135543179_0:0:2718:1529_1920x0_80_0_0_33f7f1aa05c4ebca5ebf5a128322c8e4.jpg
/20251207/krasnodar-tsska-2060440867.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/113554/31/1135543179_0:0:2718:2039_1920x0_80_0_0_cdc8207219ef2b4fb06017b042b3b75e.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, василий березуцкий, александр кержаков, александр тарханов, урал, первая лига
Футбол, Спорт, Василий Березуцкий, Александр Кержаков, Александр Тарханов, Урал, Первая лига
Тарханов заявил, что "Урал" не предлагал ему пост главного тренера
Тарханов сообщил, что "Урал" не обращался к нему после отставки Ромащенко