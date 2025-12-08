Рейтинг@Mail.ru
Тарханов заявил, что "Урал" не предлагал ему пост главного тренера
12:37 08.12.2025
Тарханов заявил, что "Урал" не предлагал ему пост главного тренера
Александр Тарханов сообщил РИА Новости, что футбольный клуб "Урал" не предлагал ему в очередной раз возглавить основную команду. РИА Новости Спорт, 08.12.2025
2025
МОСКВА, 8 дек – РИА Новости, Олег Богатов. Александр Тарханов сообщил РИА Новости, что футбольный клуб "Урал" не предлагал ему в очередной раз возглавить основную команду.
В понедельник "Урал" объявил о расторжении контракта с Мирославом Ромащенко. По информации СМИ, в качестве приоритетных на пост главного тренера рассматриваются кандидатуры Василия Березуцкого и Александра Кержакова. Тарханов ранее возглавлял команду из Екатеринбурга, а также занимал должность советника президента клуба Григория Иванова.
"Из "Урала" мне с таким предложением никто не звонил. Если бы была такая необходимость, то думаю, что Григорий Викторович Иванов мне бы набрал", - сказал Тарханов.
После 21 тура "Урал" (41 очко) занимает второе место в таблице Первой лиги и находится в зоне прямого выхода в Российскую премьер-лигу (РПЛ), отставая от лидирующего в турнире воронежского "Факела" на семь баллов.
Футбол. РПЛ. Краснодар (Краснодар) - ЦСКА (Москва) - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
"Краснодар" - чемпион? "Быки" справились с ЦСКА и ушли на перерыв лидерами
Вчера, 21:10
 
