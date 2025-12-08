Шантажисты Сон Хын Мина получили тюремные сроки

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Злоумышленники, вымогавшие деньги у капитана сборной Южной Кореи по футболу Сон Хын Мина, приговорены к тюремному заключению, сообщает Yonhap News.
По информации источника, Сеульский центральный районный суд приговорил женщину в возрасте около 20 лет к четырем годам тюрьмы, а ее бывшего партнера в возрасте около 40 лет - к двум годам.
В мае полиция Сеула подтвердила, что футболист подал заявление о вымогательстве со стороны женщины, утверждавшей, что она беременна от нападающего. Впоследствии подозреваемые были задержаны и допрошены. Следствие уточняло, что женщина и мужчина в июне 2024 года требовали от Сон Хын Мина около 300 млн вон (204 тысячи долларов), угрожая обнародовать информацию.
Сон Хын Мину 33 года. В августе он перешел в американский "Лос-Анджелес" из английского "Тоттенхэма", в составе которого выступал с 2015 года и провел 454 матча, забив 173 гола (127 - в чемпионате Англии). Кореец является лидером по количеству забитых мячей в Английской премьер-лиге (АПЛ) среди азиатских игроков.
"Интер Майами" с Месси впервые стал чемпионом MLS
7 декабря, 00:49