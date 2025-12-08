Рейтинг@Mail.ru
РФС рассмотрит инцидент с обвинениями игрока ЦСКА в расизме - РИА Новости Спорт, 08.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
11:25 08.12.2025
https://ria.ru/20251208/rasizm-2060519468.html
РФС рассмотрит инцидент с обвинениями игрока ЦСКА в расизме
РФС рассмотрит инцидент с обвинениями игрока ЦСКА в расизме - РИА Новости Спорт, 08.12.2025
РФС рассмотрит инцидент с обвинениями игрока ЦСКА в расизме
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) на предстоящем заседании рассмотрит инцидент с обвинениями аргентинского полузащитника РИА Новости Спорт, 08.12.2025
2025-12-08T11:25:00+03:00
2025-12-08T11:25:00+03:00
футбол
спорт
родриго вильягра
лукас оласа
краснодар
джон кордоба
пфк цска
российский футбольный союз (рфс)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/08/2060518485_478:224:1975:1066_1920x0_80_0_0_70270fad2e142a657eac36cd4b146b61.jpg
/20251208/futbol-2060468550.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/08/2060518485_135:0:2271:1602_1920x0_80_0_0_2cbfc7786db213e28341c0534d7787c7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, родриго вильягра, лукас оласа, краснодар, джон кордоба, пфк цска, российский футбольный союз (рфс), российская премьер-лига (рпл), кубок россии по футболу
Футбол, Спорт, Родриго Вильягра, Лукас Оласа, Краснодар, Джон Кордоба, ПФК ЦСКА, Российский футбольный союз (РФС), Российская премьер-лига (РПЛ), Кубок России по футболу
РФС рассмотрит инцидент с обвинениями игрока ЦСКА в расизме

РФС рассмотрит инцидент с обвинениями Вильягры в расизме

© Виталий ТимкивРодриго Вильягра (справа) в матче 18-го тура российской Премьер-лиги в Краснодаре
Родриго Вильягра (справа) в матче 18-го тура российской Премьер-лиги в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© Виталий Тимкив
Родриго Вильягра (справа) в матче 18-го тура российской Премьер-лиги в Краснодаре
Читать в
Дзен
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости, Андрей Михайлов. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) на предстоящем заседании рассмотрит инцидент с обвинениями аргентинского полузащитника ЦСКА Родриго Вильягры в расистских высказываниях, заявил РИА Новости глава комитета Артур Григорьянц.
"Краснодар" 7 декабря дома обыграл ЦСКА (3:2) в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). В перерыве игроки обеих команд устроили перепалку в подтрибунном помещении, которая попала в кадры трансляции. Позже уругвайский защитник "Краснодара" Лукас Оласа заявил, что одного из его партнеров по команде оскорбили на почве расизма. Затем нападающий "быков" Джон Кордоба в разговоре с журналистами потребовал, чтобы полузащитника ЦСКА Родриго Вильягру строго осудили за его высказывания.
Российская премьер-лига (РПЛ)
07 декабря 2025 • начало в 19:00
Завершен
Краснодар
3 : 2
ЦСКА
38‎’‎ • Джон Кордоба
(Жуан Батчи)
51‎’‎ • Жуан Виктор
(Эдуард Сперцян)
70‎’‎ • Жуан Батчи
(Лукас Оласа)
11‎’‎ • Мойзес
(Данил Круговой)
90‎’‎ • Матеус Алвес
(Тамерлан Мусаев)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Делегат матча отметил в своем рапорте, что в перерыве матча между игроками произошел словесный конфликт в конфронтационный манере. В связи с этим в целях выяснения всех обстоятельств дела необходимо получить объяснения лиц, участвовавших в конфликте, позицию клубов по данному инциденту, а также исследовать видеоматериалы", - сказал Григорьянц.
"Как только КДК соберет все необходимые доказательства по данному инциденту, дата и время заседания по данному вопросу будут объявлены дополнительно", - добавил глава КДК РФС.
"Краснодар" ушел на зимнюю паузу, занимая первое место в турнирной таблице РПЛ (40 очков). ЦСКА располагается на четвертой позиции (36).
Футболисты мадридского Реала - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Футболисты "Реала" уступили "Сельте"
01:04
 
ФутболСпортРодриго ВильяграЛукас ОласаКраснодарДжон КордобаПФК ЦСКАРоссийский футбольный союз (РФС)РПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)Кубок России по футболу
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    08.12 17:00
    Пиза
    Парма
  • Футбол
    08.12 20:00
    Удинезе
    Дженоа
  • Футбол
    08.12 22:45
    Торино
    Милан
  • Футбол
    08.12 23:00
    Вулверхэмптон
    Манчестер Юнайтед
  • Футбол
    08.12 23:00
    Осасуна
    Леванте
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала