РФС рассмотрит инцидент с обвинениями игрока ЦСКА в расизме

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости, Андрей Михайлов. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) на предстоящем заседании рассмотрит инцидент с обвинениями аргентинского полузащитника ЦСКА Родриго Вильягры в расистских высказываниях, заявил РИА Новости глава комитета Артур Григорьянц.
"Краснодар" 7 декабря дома обыграл ЦСКА (3:2) в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). В перерыве игроки обеих команд устроили перепалку в подтрибунном помещении, которая попала в кадры трансляции. Позже уругвайский защитник "Краснодара" Лукас Оласа заявил, что одного из его партнеров по команде оскорбили на почве расизма. Затем нападающий "быков" Джон Кордоба в разговоре с журналистами потребовал, чтобы полузащитника ЦСКА Родриго Вильягру строго осудили за его высказывания.
"Делегат матча отметил в своем рапорте, что в перерыве матча между игроками произошел словесный конфликт в конфронтационный манере. В связи с этим в целях выяснения всех обстоятельств дела необходимо получить объяснения лиц, участвовавших в конфликте, позицию клубов по данному инциденту, а также исследовать видеоматериалы", - сказал Григорьянц.
"Как только КДК соберет все необходимые доказательства по данному инциденту, дата и время заседания по данному вопросу будут объявлены дополнительно", - добавил глава КДК РФС.
"Краснодар" ушел на зимнюю паузу, занимая первое место в турнирной таблице РПЛ (40 очков). ЦСКА располагается на четвертой позиции (36).