Opta назвала фаворита РПЛ по итогам осенней части сезона

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. "Краснодар" остается главным фаворитом в борьбе за звание чемпиона России в сезоне-2025/26 по итогам 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает статистический сервис Opta в своем Telegram-канале.