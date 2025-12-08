Рейтинг@Mail.ru
Opta назвала фаворита РПЛ по итогам осенней части сезона
Футбол
 
12:40 08.12.2025
Opta назвала фаворита РПЛ по итогам осенней части сезона
Opta назвала фаворита РПЛ по итогам осенней части сезона
Opta назвала фаворита РПЛ по итогам осенней части сезона
"Краснодар" остается главным фаворитом в борьбе за звание чемпиона России в сезоне-2025/26 по итогам 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает... РИА Новости Спорт, 08.12.2025
футбол
спорт
краснодар
зенит
локомотив (москва)
российская премьер-лига (рпл)
спорт, краснодар, зенит, локомотив (москва), российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Краснодар, Зенит, Локомотив (Москва), Российская премьер-лига (РПЛ)
Opta назвала фаворита РПЛ по итогам осенней части сезона

Opta считает "Краснодар" фаворитом в борьбе за титул РПЛ

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. "Краснодар" остается главным фаворитом в борьбе за звание чемпиона России в сезоне-2025/26 по итогам 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает статистический сервис Opta в своем Telegram-канале.
Шансы на чемпионство краснодарского клуба, который с 40 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ, составляют 40,4%. Вероятность победы петербургского "Зенита" увеличилась до 39%, клуб располагается на втором месте с 39 баллами.
Далее идут московский "Локомотив" (10,8%, третье место, 37 очков) и столичный ЦСКА (8,8%, четвертое место, 36 очков). Пятую и шестую строчки в списке претендентов на чемпионство занимают калининградская "Балтика" (0,9%, 35 очков) и московский "Спартак" (0,2%, 29 очков).
"Краснодар" - чемпион? "Быки" справились с ЦСКА и ушли на перерыв лидерами
