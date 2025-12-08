https://ria.ru/20251208/opta-2060541221.html
Opta назвала фаворита РПЛ по итогам осенней части сезона
Opta назвала фаворита РПЛ по итогам осенней части сезона
Opta назвала фаворита РПЛ по итогам осенней части сезона
"Краснодар" остается главным фаворитом в борьбе за звание чемпиона России в сезоне-2025/26 по итогам 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает...
Opta назвала фаворита РПЛ по итогам осенней части сезона
Opta считает "Краснодар" фаворитом в борьбе за титул РПЛ