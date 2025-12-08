Передача Минтюкова помогла "Анахайму" разгромить "Чикаго" в НХЛ

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. "Анахайм Дакс" одержал победу над "Чикаго Блэкхокс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Анахайме завершилась победой хозяев со счетом 7:1 (1:0, 4:0, 2:1). В составе победителей шайбы забросили Джейкоб Труба (11-я минута), Мэйсон Мактавиш (27), Беккетт Сеннеке (30), Алекс Киллорн (37), Лео Карлссон (38, 41) и Фрэнк Ватрано (59). У "Чикаго" отличился Тайлер Бертуцци (42).
08 декабря 2025 • начало в 04:00
Завершен
10:16 • Джейкоб Труба
26:40 • Мейсон Мактавиш
(Beckett Sennecke, Каттер Готье)
29:26 • Beckett Sennecke
(Каттер Готье, Радко Гудас)
36:09 • Алекс Киллорн
(Райан Строум, Павел Минтюков)
37:23 • Лео Карлссон
40:15 • Лео Карлссон
(Крис Крайдер, Джексон Лакомб)
58:08 • Фрэнк Ватрано
(Олен Зеллвегер, Райан Строум)
41:40 • Тайлер Бертуцци
(Коннор Бедард, Artyom Levshunov)
Российский защитник Павел Минтюков отдал голевую передачу на Киллорна. Всего в активе 22-летнего хоккеиста 7 (2 гола + 5 передач) очков в 26 матчах текущего сезона. Российский форвард "Чикаго" Илья Михеев не отметился результативными действиями и завершил матч с показателем полезности "-3".
"Анахайм" (37 очков) возглавляет таблицу Тихоокеанского дивизиона, "Чикаго" (30) идет пятым в Центральном дивизионе.
В следующем матче "Анахайм" сыграет с "Питтсбург Пингвинз" в гостях 10 декабря. "Чикаго" днем позже примет "Нью-Йорк Рейнджерс".