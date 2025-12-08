Рейтинг@Mail.ru
Передача Минтюкова помогла "Анахайму" разгромить "Чикаго" в НХЛ
Хоккей
Хоккей
 
08:01 08.12.2025
Передача Минтюкова помогла "Анахайму" разгромить "Чикаго" в НХЛ
Передача Минтюкова помогла "Анахайму" разгромить "Чикаго" в НХЛ - РИА Новости Спорт, 08.12.2025
Передача Минтюкова помогла "Анахайму" разгромить "Чикаго" в НХЛ
"Анахайм Дакс" одержал победу над "Чикаго Блэкхокс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 08.12.2025
хоккей
спорт
алекс киллорн
джейкоб труба
фрэнк ватрано
анахайм дакс
чикаго блэкхокс
национальная хоккейная лига (нхл)
/20251208/khokkey-2060481407.html
Передача Минтюкова помогла "Анахайму" разгромить "Чикаго" в НХЛ

Минтюков отдал голевую передачу в победном матче "Анахайма" в НХЛ

© Фото : Пресс-служба "Анахайма"Российский защитник "Анахайм Дакс" Павел Минтюков (справа) и Джексон Ла Комб
Российский защитник Анахайм Дакс Павел Минтюков (справа) и Джексон Ла Комб - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. "Анахайм Дакс" одержал победу над "Чикаго Блэкхокс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Анахайме завершилась победой хозяев со счетом 7:1 (1:0, 4:0, 2:1). В составе победителей шайбы забросили Джейкоб Труба (11-я минута), Мэйсон Мактавиш (27), Беккетт Сеннеке (30), Алекс Киллорн (37), Лео Карлссон (38, 41) и Фрэнк Ватрано (59). У "Чикаго" отличился Тайлер Бертуцци (42).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
08 декабря 2025 • начало в 04:00
Завершен
Анахайм
7 : 1
Чикаго
10:16 • Джейкоб Труба
26:40 • Мейсон Мактавиш
(Beckett Sennecke, Каттер Готье)
29:26 • Beckett Sennecke
(Каттер Готье, Радко Гудас)
36:09 • Алекс Киллорн
(Райан Строум, Павел Минтюков)
37:23 • Лео Карлссон
(Крис Крайдер, Трой Терри)
40:15 • Лео Карлссон
(Крис Крайдер, Джексон Лакомб)
58:08 • Фрэнк Ватрано
(Олен Зеллвегер, Райан Строум)
41:40 • Тайлер Бертуцци
(Коннор Бедард, Artyom Levshunov)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Российский защитник Павел Минтюков отдал голевую передачу на Киллорна. Всего в активе 22-летнего хоккеиста 7 (2 гола + 5 передач) очков в 26 матчах текущего сезона. Российский форвард "Чикаго" Илья Михеев не отметился результативными действиями и завершил матч с показателем полезности "-3".
"Анахайм" (37 очков) возглавляет таблицу Тихоокеанского дивизиона, "Чикаго" (30) идет пятым в Центральном дивизионе.
В следующем матче "Анахайм" сыграет с "Питтсбург Пингвинз" в гостях 10 декабря. "Чикаго" днем позже примет "Нью-Йорк Рейнджерс".
Хоккей
 
