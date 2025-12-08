https://ria.ru/20251208/malinin-2060493422.html
Золото на Олимпиаде достанется Малинину, считает Авербух
Золото на Олимпиаде достанется Малинину, считает Авербух
2025-12-08T09:03:00+03:00
2025-12-08T09:03:00+03:00
2025-12-08T09:32:00+03:00
фигурное катание
спорт
нагоя
милан
илья малинин
илья авербух
юма кагияма
нагоя
милан
Золото на Олимпиаде достанется Малинину, считает Авербух
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости, Андрей Симоненко. Американский фигурист Илья Малинин не упустит золото на Олимпиаде 2026 года, у него слишком большое преимущество над всеми соперниками, заявил РИА Новости серебряный призер Игр-2002 в танцах на льду, хореограф и продюсер Илья Авербух.
Малинин
на прошлой неделе стал победителем Финала Гран-при в японской Нагое
. Американский фигурист в произвольной программе исполнил шесть прыжков в четыре оборота и аксель в четыре с половиной оборота, установив мировой рекорд по набранным баллам в этом сегменте соревнований. По сумме двух видов программы Малинин опередил занявшего второе место японца Юму Кагияму
на 29,88 балла. На Олимпиаде-2026 в мужском одиночном катании выступит россиянин Петр Гуменник.
"Я думаю, сенсаций не будет, - сказал Авербух
, отвечая на вопрос, может ли Малинин упустить золото Олимпиады. - У Малинина колоссальный запас. В Финале Гран-при он почти тридцать баллов привез второму месту, ему для победы на Олимпиаде достаточно и половину прыгнуть из того, что он исполняет. Видно, что форма у него очень хорошая".
Собеседник агентства назвал "запредельной историей" исполненный Малининым набор прыжков в произвольной программе Финала Гран-при. "Теперь мальчишки потихоньку начнут тоже прыгать аксель в четыре с половиной оборота, и следующий шаг - прыжок в пять оборотов. Это теперь новая планка. Когда-то первый советский чемпион мира Сергей Волков прыгнул тройной сальхов, и казалось, что это нечто запредельное. Может быть, будет и прыжок в пять оборотов", - заключил Авербух.
Олимпийские игры 2026 года пройдут в итальянских Милане
и Кортина д'Ампеццо 6-22 февраля.