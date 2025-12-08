Рейтинг@Mail.ru
Золото на Олимпиаде достанется Малинину, считает Авербух
Фигурное катание
Фигурное катание
 
09:03 08.12.2025
Золото на Олимпиаде достанется Малинину, считает Авербух
Американский фигурист Илья Малинин не упустит золото на Олимпиаде 2026 года, у него слишком большое преимущество над всеми соперниками, заявил РИА Новости... РИА Новости Спорт, 08.12.2025
фигурное катание
спорт
нагоя
милан
илья малинин
илья авербух
юма кагияма
нагоя
милан
спорт, нагоя, милан, илья малинин, илья авербух, юма кагияма
Фигурное катание, Спорт, Нагоя, Милан, Илья Малинин, Илья Авербух, Юма Кагияма
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости, Андрей Симоненко. Американский фигурист Илья Малинин не упустит золото на Олимпиаде 2026 года, у него слишком большое преимущество над всеми соперниками, заявил РИА Новости серебряный призер Игр-2002 в танцах на льду, хореограф и продюсер Илья Авербух.
Малинин на прошлой неделе стал победителем Финала Гран-при в японской Нагое. Американский фигурист в произвольной программе исполнил шесть прыжков в четыре оборота и аксель в четыре с половиной оборота, установив мировой рекорд по набранным баллам в этом сегменте соревнований. По сумме двух видов программы Малинин опередил занявшего второе место японца Юму Кагияму на 29,88 балла. На Олимпиаде-2026 в мужском одиночном катании выступит россиянин Петр Гуменник.
Алексей Горшков, Василиса Кагановская и Максим Некрасов - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
"Как-то импортненько": как француз нашел нашим фигуристам русский стиль
21 ноября, 13:20
"Я думаю, сенсаций не будет, - сказал Авербух, отвечая на вопрос, может ли Малинин упустить золото Олимпиады. - У Малинина колоссальный запас. В Финале Гран-при он почти тридцать баллов привез второму месту, ему для победы на Олимпиаде достаточно и половину прыгнуть из того, что он исполняет. Видно, что форма у него очень хорошая".
Собеседник агентства назвал "запредельной историей" исполненный Малининым набор прыжков в произвольной программе Финала Гран-при. "Теперь мальчишки потихоньку начнут тоже прыгать аксель в четыре с половиной оборота, и следующий шаг - прыжок в пять оборотов. Это теперь новая планка. Когда-то первый советский чемпион мира Сергей Волков прыгнул тройной сальхов, и казалось, что это нечто запредельное. Может быть, будет и прыжок в пять оборотов", - заключил Авербух.
Олимпийские игры 2026 года пройдут в итальянских Милане и Кортина д'Ампеццо 6-22 февраля.
Аделия Петросян - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Авербух оценил шансы Петросян выиграть Олимпийские игры
4 декабря, 14:21
 
Фигурное катаниеСпортНагояМиланИлья МалининИлья АвербухЮма Кагияма
 
