Золото на Олимпиаде достанется Малинину, считает Авербух

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости, Андрей Симоненко. Американский фигурист Илья Малинин не упустит золото на Олимпиаде 2026 года, у него слишком большое преимущество над всеми соперниками, заявил РИА Новости серебряный призер Игр-2002 в танцах на льду, хореограф и продюсер Илья Авербух.

Собеседник агентства назвал "запредельной историей" исполненный Малининым набор прыжков в произвольной программе Финала Гран-при. "Теперь мальчишки потихоньку начнут тоже прыгать аксель в четыре с половиной оборота, и следующий шаг - прыжок в пять оборотов. Это теперь новая планка. Когда-то первый советский чемпион мира Сергей Волков прыгнул тройной сальхов, и казалось, что это нечто запредельное. Может быть, будет и прыжок в пять оборотов", - заключил Авербух.