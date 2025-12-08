Рейтинг@Mail.ru
Футболисты "Краснодара" проведут два зимних сбора в ОАЭ
Футбол
 
21:08 08.12.2025
Футболисты "Краснодара" проведут два зимних сбора в ОАЭ
Футболисты "Краснодара" проведут два сбора в Объединенных Арабских Эмиратах в рамках подготовки к весенней части нынешнего сезона
Футболисты "Краснодара" проведут два зимних сбора в ОАЭ

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Футболисты "Краснодара" проведут два сбора в Объединенных Арабских Эмиратах в рамках подготовки к весенней части нынешнего сезона, сообщается в Telegram-канале действующего чемпиона Российской премьер-лиги (РПЛ).
"Быки" вылетят в ОАЭ 13 января и вернутся в Краснодар 22 февраля. Первый сбор пройдет в Дубае с 14 по 28 января, а второй - в Абу-Даби с 29 января по 21 февраля.
"Краснодар" третий сезон подряд ушел на зимний перерыв лидером таблицы РПЛ. Согласно прогнозу Opta, команда Мурада Мусаева является фаворитом на звание чемпиона России.
