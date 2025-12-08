Колосков назвал лучших футболистов первой части сезона

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости, Олег Богатов. Нападающий "Краснодара" Джон Кордоба, полузащитник московского ЦСКА Матвей Кисляк и хавбек столичного "Локомотива" Алексей Батраков являются лучшими игроками первой части чемпионата страны, заявил РИА Новости почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.
В первую пятерку таблицы Российской премьер-лиги (РПЛ) после 18 туров входят "Краснодар" (40 очков), петербургский "Зенит" (39), "Локомотив" (37), ЦСКА (36) и калининградская "Балтика" (35). Батраков с 11 мячами является лучшим бомбардиром первенства, в его активе также шесть результативных передач. На счету Кордобы восемь голов и три паса. Кисляк во всех 18 матчах команды выходил в стартовом составе, он забил четыре мяча и сделал четыре передачи.
"Если подводить итоги первой части чемпионата России, то в тройку лучших футболистов я бы включил Джона Кордобу, Матвея Кисляка и Алексея Батракова. Эти футболисты в прошедших 18 турах чемпионата страны показали все, что они умеют", - сказал Колосков.