Колосков назвал два самых стабильных клуба Российской премьер-лиги

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости, Олег Богатов. "Краснодар" заслуженно лидирует после осенней части чемпионата России, поскольку команда показывает самую стабильную игру, заявил РИА Новости почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.
Действующий чемпион России "Краснодар" в воскресенье на своем поле обыграл со счетом 3:2 московский ЦСКА и набрал 40 очков в 18 матчах Российской премьер-лиги (РПЛ). В пятерку лучших команд турнира также входят петербургский "Зенит" (39), столичный "Локомотив" (37), ЦСКА (36) и калининградская "Балтика" (35).
"Краснодар" вполне закономерно возглавляет турнирную таблицу чемпионата России. Все команды находятся в равных условиях, но побеждает та, у которой сильнее состав и сильнее тренер. Поэтому все объективно, ведь "Краснодар" является самым стабильным клубом. Команда играет без каких-либо перепадов, пожалуй, только она и "Балтика". А все остальные или выпадают как-то в отдельных играх, или то играют активно, как, например, "Спартак", или у них начинается какой-то спад", - сказал Колосков.
"Успех "Краснодара" основан на стабильности состава и игры, а также на хорошей физической подготовке и хорошем эмоциональном состоянии футболистов. У них, по сути, нет слабых мест. Плюс к этому в команде есть такие лидеры, как (Эдуард) Сперцян и (Джон Кордоба), определяющие всю структуру игры, а также хороший и надежный вратарь (Станислав) Агкацев. Поэтому лидерство этой команды объективно", - добавил собеседник агентства.