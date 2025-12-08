"Шанхайские драконы" расторгли контракт с Немировски

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Китайский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Шанхайские драконы" на своем сайте объявил о прекращении сотрудничества с канадским тренером Дэвидом Немировски.

Сообщается, что контракт со специалистом, который отвечал за игру в нападении и большинство, расторгнут по соглашению сторон.