Рейтинг@Mail.ru
"Шанхайские драконы" расторгли контракт с Немировски - РИА Новости Спорт, 08.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
20:58 08.12.2025
https://ria.ru/20251208/khl-2060676837.html
"Шанхайские драконы" расторгли контракт с Немировски
"Шанхайские драконы" расторгли контракт с Немировски - РИА Новости Спорт, 08.12.2025
"Шанхайские драконы" расторгли контракт с Немировски
Китайский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Шанхайские драконы" на своем сайте объявил о прекращении сотрудничества с канадским тренером Дэвидом... РИА Новости Спорт, 08.12.2025
2025-12-08T20:58:00+03:00
2025-12-08T20:58:00+03:00
хоккей
дэвид немировски
шанхайские драконы
сибирь
континентальная хоккейная лига (кхл)
барыс
жерар галлан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156171/01/1561710149_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_155717274c5f6e756e747761449d8b05.jpg
/20251208/risha-2060590175.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156171/01/1561710149_112:0:1600:1116_1920x0_80_0_0_6803ba96ef2a201bc2267c7d59ba581e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
дэвид немировски, шанхайские драконы, сибирь, континентальная хоккейная лига (кхл), барыс, жерар галлан
Хоккей, Дэвид Немировски, Шанхайские драконы, Сибирь, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Барыс, Жерар Галлан
"Шанхайские драконы" расторгли контракт с Немировски

Тренер Немировски покинул клуб КХЛ "Шанхайские драконы"

© Фото : официальный сайт ХК "Торпедо"Главный тренер "Торпедо" Дэвид Немировски
Главный тренер Торпедо Дэвид Немировски - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© Фото : официальный сайт ХК "Торпедо"
Читать в
Дзен
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Китайский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Шанхайские драконы" на своем сайте объявил о прекращении сотрудничества с канадским тренером Дэвидом Немировски.
Ранее возглавлявший в КХЛ "Сибирь" и "Барыс" Немировски вошел в тренерский штаб "драконов" в августе, после назначения главным тренером команды канадца Жерара Галлана.
Сообщается, что контракт со специалистом, который отвечал за игру в нападении и большинство, расторгнут по соглашению сторон.
"Шанхайские драконы" идут на девятом месте в таблице Западной конференции КХЛ, набрав 36 очков в 33 играх. Команда потерпела пять поражений в последних шести матчах.
Хоккей. КХЛ. Ак Барс (Казань) - Трактор (Челябинск) - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Рише покинул "Трактор"
Вчера, 15:08
 
ХоккейДэвид НемировскиШанхайские драконыСибирьКХЛ 2025-2026БарысЖерар Галлан
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Пиза
    Парма
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Удинезе
    Дженоа
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Торино
    Милан
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Вулверхэмптон
    Манчестер Юнайтед
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Осасуна
    Леванте
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала