"Шанхайские драконы" расторгли контракт с Немировски
Китайский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Шанхайские драконы" на своем сайте объявил о прекращении сотрудничества с канадским тренером Дэвидом... РИА Новости Спорт, 08.12.2025
