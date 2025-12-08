Рейтинг@Mail.ru
Футболист "Реала" Милитао пропустит четыре месяца из-за травмы
Футбол
 
16:19 08.12.2025
Футболист "Реала" Милитао пропустит четыре месяца из-за травмы
Футболист "Реала" Милитао пропустит четыре месяца из-за травмы
Бразильский футболист мадридского "Реала" Эдер Милитао получил разрыв двуглавой мышцы бедра левой ноги с поражением проксимального сухожилия, сообщается на... РИА Новости Спорт, 08.12.2025
футбол
спорт
эдер милитан
сельта
реал мадрид
чемпионат испании по футболу
барселона
РИА Новости Спорт
2025
Новости
спорт, эдер милитан, сельта, реал мадрид, чемпионат испании по футболу, барселона
Футбол, Спорт, Эдер Милитан, Сельта, Реал Мадрид, Чемпионат Испании по футболу, Барселона
Футболист "Реала" Милитао пропустит четыре месяца из-за травмы

Футболист "Реала" Милитао пропустит четыре месяца из-за разрыва мышцы бедра

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Бразильский футболист мадридского "Реала" Эдер Милитао получил разрыв двуглавой мышцы бедра левой ноги с поражением проксимального сухожилия, сообщается на сайте "сливочных".
27-летний защитник получил повреждение в матче 15-го тура чемпионата Испании против "Сельты" (0:2). Милитао вышел на поле в стартовом составе и был заменен из-за травмы на 24-й минуте. По информации СМИ, защитник пропустит примерно четыре месяца.
"После проведенных тестов у Милитао был диагностирован разрыв двуглавой мышцы бедра левой ноги с поражением проксимального сухожилия. Он будет находиться под наблюдением на время восстановления", - говорится в сообщении клуба.
Милитао выступает в составе "Реала" с лета 2019 года. В текущем сезоне он сыграл за "сливочных" 16 матчей и забил один гол. Его клуб идет на втором месте в турнирной таблице чемпионата Испании, на четыре очка отставая от лидирующей "Барселоны" (40 очков).
СМИ назвали основных кандидатов на пост тренера "Реала"
Вчера, 14:00
 
Футбол
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
