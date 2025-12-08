https://ria.ru/20251208/futbolist-2060606532.html
Футболист "Реала" Милитао пропустит четыре месяца из-за травмы
Футболист "Реала" Милитао пропустит четыре месяца из-за травмы - РИА Новости Спорт, 08.12.2025
Футболист "Реала" Милитао пропустит четыре месяца из-за травмы
Бразильский футболист мадридского "Реала" Эдер Милитао получил разрыв двуглавой мышцы бедра левой ноги с поражением проксимального сухожилия, сообщается на... РИА Новости Спорт, 08.12.2025
футбол
спорт
эдер милитан
сельта
реал мадрид
чемпионат испании по футболу
барселона
Футболист "Реала" Милитао пропустит четыре месяца из-за травмы
