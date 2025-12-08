Рейтинг@Mail.ru
"ПСЖ" не планирует продажу Сафонова зимой, пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 08.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
15:07 08.12.2025
https://ria.ru/20251208/futbol-2060589634.html
"ПСЖ" не планирует продажу Сафонова зимой, пишут СМИ
"ПСЖ" не планирует продажу Сафонова зимой, пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 08.12.2025
"ПСЖ" не планирует продажу Сафонова зимой, пишут СМИ
Руководство "Пари Сен-Жермен" оценивает российского голкипера Матвея Сафонова как игрока, соответствующего уровню футбольного клуба, и не планирует продавать... РИА Новости Спорт, 08.12.2025
2025-12-08T15:07:00+03:00
2025-12-08T15:07:00+03:00
футбол
спорт
франция
матвей сафонов
люка шевалье
пари сен-жермен (псж)
ренн
чемпионат франции по футболу (лига 1)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2054019457_0:231:1080:839_1920x0_80_0_0_9a0e132d3f6d27c94d411fc63007097b.jpg
/20251207/safonov-2060371158.html
франция
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2054019457_0:130:1080:940_1920x0_80_0_0_0b9294cb7bdb08f556e26140051b1ccf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, франция, матвей сафонов, люка шевалье, пари сен-жермен (псж), ренн, чемпионат франции по футболу (лига 1), лига чемпионов уефа
Футбол, Спорт, Франция, Матвей Сафонов, Люка Шевалье, Пари Сен-Жермен (ПСЖ), Ренн, Чемпионат Франции по футболу (Лига 1), Лига чемпионов УЕФА
"ПСЖ" не планирует продажу Сафонова зимой, пишут СМИ

L'Equipe: "ПСЖ" высоко оценивает Сафонова и не будет продавать игрока зимой

© Фотография из соцсетейМатвей Сафонов
Матвей Сафонов - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© Фотография из соцсетей
Матвей Сафонов. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Руководство "Пари Сен-Жермен" оценивает российского голкипера Матвея Сафонова как игрока, соответствующего уровню футбольного клуба, и не планирует продавать его как минимум до конца текущего сезона, сообщает Top Mercato со ссылкой на L'Equipe.
В субботу "ПСЖ" разгромил дома "Ренн" (5:0) в 15-м туре чемпионата Франции. Основной голкипер столичного клуба Люка Шевалье пропускал матч из-за травмы. Место в воротах занял Сафонов, который впервые в текущем сезоне сыграл за парижан. Россиянин отразил два удара и провел свой третий сухой матч в Лиге 1 с момента перехода в парижский клуб летом 2024 года.
"Он продемонстрировал сильный прогресс с момента прихода и подтвердил, что соответствует уровню "ПСЖ". Слухи о его уходе нелепы, это всего лишь спекуляции. Не забывайте, что мы подписали его на пять лет", - сообщил представитель парижан.
Сафонову 26 лет. Его контракт со столичным клубом рассчитан до лета 2029 года. В своем дебютном сезоне-2024/25 он принял участие в 17 матчах в различных турнирах. В составе "ПСЖ" он выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, а также стал победителем Лиги чемпионов и обладателем Суперкубка УЕФА.
Матвей Сафонов - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
Крутейший сейв и ноль пропущенных! Сафонов вернулся в ворота "ПСЖ" и удивил
7 декабря, 07:00
 
ФутболСпортФранцияМатвей СафоновЛюка ШевальеПари Сен-Жермен (ПСЖ)РеннЧемпионат Франции по футболу (Лига 1)Лига чемпионов 2025-2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Пиза
    Парма
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Удинезе
    Дженоа
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Торино
    Милан
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Вулверхэмптон
    Манчестер Юнайтед
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Осасуна
    Леванте
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала