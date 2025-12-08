"ПСЖ" не планирует продажу Сафонова зимой, пишут СМИ

"Он продемонстрировал сильный прогресс с момента прихода и подтвердил, что соответствует уровню "ПСЖ". Слухи о его уходе нелепы, это всего лишь спекуляции. Не забывайте, что мы подписали его на пять лет", - сообщил представитель парижан.