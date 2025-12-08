"ПСЖ" не планирует продажу Сафонова зимой, пишут СМИ

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Руководство "Пари Сен-Жермен" оценивает российского голкипера Матвея Сафонова как игрока, соответствующего уровню футбольного клуба, и не планирует продавать его как минимум до конца текущего сезона, сообщает Top Mercato со ссылкой на L'Equipe.
В субботу "ПСЖ" разгромил дома "Ренн" (5:0) в 15-м туре чемпионата Франции. Основной голкипер столичного клуба Люка Шевалье пропускал матч из-за травмы. Место в воротах занял Сафонов, который впервые в текущем сезоне сыграл за парижан. Россиянин отразил два удара и провел свой третий сухой матч в Лиге 1 с момента перехода в парижский клуб летом 2024 года.
"Он продемонстрировал сильный прогресс с момента прихода и подтвердил, что соответствует уровню "ПСЖ". Слухи о его уходе нелепы, это всего лишь спекуляции. Не забывайте, что мы подписали его на пять лет", - сообщил представитель парижан.
Сафонову 26 лет. Его контракт со столичным клубом рассчитан до лета 2029 года. В своем дебютном сезоне-2024/25 он принял участие в 17 матчах в различных турнирах. В составе "ПСЖ" он выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, а также стал победителем Лиги чемпионов и обладателем Суперкубка УЕФА.